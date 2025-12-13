1.200 người chết trong mùa cúm năm nay ở Mỹ

Mỹ ghi nhận số ca cúm tăng đột biến sau Lễ Tạ ơn, với gần 3 triệu người nhiễm, khiến khoảng 1.200 người tử vong trong mùa cúm năm nay.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 12/12 cho biết cả nước tuần trước ghi nhận số ca xét nghiệm dương tính với virus cúm tăng 8%. CDC ước tính khoảng 2,9 triệu người nhiễm trong mùa cúm năm nay, với khoảng 1.200 người tử vong.

CDC xếp một số bang ở cấp độ nghiêm trọng hơn trong thang đánh giá về mức độ lây lan của cúm. Theo dữ liệu mới nhất tính đến ngày 6/12, bang Colorado, New Jersey, New York và Louisiana đang ghi nhận mức độ lây truyền virus ở ngưỡng "cao".

Trụ sở CDC tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Ảnh: Reuters

Thành phố New York được xếp vào cấp độ nghiêm trọng nhất với mức độ lây lan virus cúm "rất cao".

Connecticut, Georgia, Idaho, Massachusetts, Michigan, Rhode Island, South Carolina, Texas và Puerto Rico cũng ghi nhận số ca mắc cúm gia tăng, được xếp vào nhóm "trung bình".

Phần lớn diễn biến cúm mùa năm nay do biến thể mới của virus cúm, được gọi là phân nhánh K, chi phối. Phân nhánh này thuộc chủng cúm A H3N2, trong lịch sử gắn liền với tỷ lệ nhập viện và tử vong cao hơn.

CDC khuyến cáo người dân tiêm vaccine cúm hàng năm, cho biết đã phân phối 127 triệu liều vaccine cho đến nay.

Diễn biến dịch cúm ở Mỹ dự kiến tiếp tục xấu đi trong thời gian tới, đạt đỉnh trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau.

Đức Trung (Theo Hill, AP)