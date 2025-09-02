1.200 người bị bắt ở thủ đô Indonesia sau một tuần bạo loạn

Giới chức Indonesia bắt hơn 1.200 người, ghi nhận thiệt hại hạ tầng hàng triệu USD trong làn sóng biểu tình tồi tệ nhất nhiều thập kỷ.

Cảnh sát Jakarta ngày 2/9 thông báo đã bắt Delpedro Marhaen, giám đốc quỹ hoạt động nhân quyền Lokataru, với cáo buộc kích động bạo loạn, sau đợt biểu tình kéo dài một tuần qua gây thiệt hại nặng nề cho thủ đô Indonesia.

"Delpedro Marhaen đã kêu gọi người chưa thành niên thực hiện các hoạt động phá hoại", phát ngôn viên Sở Cảnh sát Jakarta Ade Ary Syam Indradi cho biết. Người này cho hay các hành vi bạo loạn xảy ra gần quận Gelora ở Trung tâm Jakarta và một số khu vực khác quanh thủ đô.

Marhaen là một trong 1.240 người biểu tình đã bị cảnh sát Jakarta bắt kể từ khi bạo loạn bùng phát hồi tuần trước. Biểu tình phản đối chính phủ và tình trạng bất bình đẳng trong xã hội tại Indonesia nổ ra từ ngày 25/8, leo thang thành bạo loạn ở nhiều thành phố trên toàn quốc từ 29/8, khiến ít nhất 8 người chết, 700 người bị thương.

Thiệt hại hạ tầng trên toàn quốc ước tính tới 53 triệu USD, trong đó tỉnh Đông Java chịu thiệt hại nặng nhất, Bộ trưởng Công trình Công cộng Indonesia cho biết hôm nay. Chưa có số liệu về người biểu tình bị bắt trên toàn quốc.

Nhóm nhân quyền KontraS của Indonesia dẫn các báo cáo cho thấy 20 người mất tích, nhưng chính phủ chưa xác nhận số liệu này. Liên Hợp Quốc ngày 1/9 đã kêu gọi điều tra các cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức trong phản ứng với các cuộc biểu tình ở Indonesia.

Người biểu tình đụng độ lực lượng an ninh tại Jakarta, ngày 29/8. Ảnh: AFP

Ngày 25/8, người dân trên khắp Indonesia đổ ra đường biểu tình sau khi báo chí đưa tin 580 nhà lập pháp được hưởng trợ cấp nhà ở hàng tháng 50 triệu rupiah (3.041 USD) ngoài lương từ năm ngoái, cao gấp 10 lần lương tối thiểu ở Jakarta.

Những người chỉ trích cho rằng khoản trợ cấp này quá cao trong thời điểm hầu hết người dân sống khó khăn vì thuế, sinh hoạt phí cao, tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Biểu tình leo thang thành bạo loạn ngày 29/8, sau khi tài xế xe máy công nghệ 21 tuổi bị xe bọc thép của cảnh sát cán chết vào thời điểm lực lượng an ninh đụng độ người biểu tình gần quốc hội.

Nhân chứng cho biết xe cảnh sát đã lao qua đám đông biểu tình và tông vào tài xế công nghệ đang giao hàng. Thay vì dừng lại, chiếc xe tiếp tục cán qua người tài xế khiến người này thiệt mạng. Cảnh sát Indonesia đang điều tra 7 sĩ quan liên quan đến sự việc.

Tình trạng bạo loạn lan rộng, ảnh hưởng 32 trên 38 tỉnh thành đã khiến Tổng thống Prabowo phải thu hồi một số ưu đãi cho các nghị sĩ, trong đó có khoản trợ cấp nhà ở hơn 3.000 USD.

Đức Trung (Theo Jakarta Post, Antara News)