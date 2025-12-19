1.200 dược sĩ cập nhật về ứng dụng probiotics dạng bào tử

Hội thảo chuyên đề "Ứng dụng probiotics dạng bào tử tại nhà thuốc" thu hút 1.200 dược sĩ theo dõi trực tiếp ở TP HCM và 27 điểm cầu trên toàn quốc.

Hội thảo diễn ra giữa tháng 10 tại TP HCM, tiếp sóng ở 27 điểm cầu trên cả nước, thuộc chuỗi chương trình "Học viện Dược sĩ CHC 2025", nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng tư vấn thực tế cho dược sĩ ở nhà thuốc. Sự kiện do Opella Việt Nam, Trung tâm Khoa học công nghệ UMP và Chi hội Dược nhà thuốc TP HCM phối hợp tổ chức.

Các diễn giả lần lượt trình bày tham luận, nghiên cứu chuyên sâu, đáp ứng chuyên đề "Ứng dụng probiotics dạng bào tử tại nhà thuốc: Làm sao để chọn đúng chủng, đúng liều, đúng thời điểm?" của ban tổ chức.

Mở màn chương trình, người điều phối hội thảo dẫn nhập cuộc sống càng hiện đại, bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến, phức tạp. Trong đó, rối loạn hệ vi sinh đường ruột là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy, đầy hơi, kém hấp thu và suy giảm miễn dịch. Đối mặt loạt vấn đề trên, nhà thuốc là điểm tiếp cận y tế đầu tiên và dược sĩ giữ vai trò tư vấn, giúp người dân lựa chọn, hướng dẫn sử dụng các chế phẩm probiotics phù hợp.

Các chuyên gia thảo luận, chia sẻ tình huống lâm sàng về dùng probiotics tại nhà thuốc. Ảnh: Opella Việt Nam

Trong phần trình bày đầu tiên, TS.BS Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - mang đến chủ đề "Rối loạn hệ vi sinh đường ruột và vai trò của men vi sinh". Diễn giả chỉ ra bảo vệ hệ vi sinh đường ruột là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh, bởi sự mất cân bằng có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, suy giảm miễn dịch.

Tiến sĩ Minh Công cũng cập nhật bằng chứng lâm sàng về hiệu quả của Bacillus clausii trong điều trị tiêu chảy, hỗ trợ phác đồ loại H.pylori, góp phần giúp người bệnh khôi phục trạng thái hệ vi sinh đường ruột.

Tiếp đó, TS Nguyễn Quốc Hòa - giảng viên Trường Dược, Đại học Y Dược TP HCM - thuyết trình chủ đề "Rối loạn vi sinh đường ruột thường gặp tại nhà thuốc và tư vấn hỗ trợ". Ông nhấn mạnh kiến thức về tiêu chảy, làm rõ vai trò của dược sĩ trong quản lý tiêu chảy cấp lẫn liên quan kháng sinh.

Cũng trong phần trình bày, TS Quốc Hòa cập nhật loạt nghiên cứu về cơ chế đa tác động, hiệu quả của Bacillus clausii trong hỗ trợ điều trị. Ông dẫn chứng bệnh nhân dùng phác đồ tiệt trừ H.pylori; trẻ tiêu chảy do kháng sinh; trường hợp tiêu chảy cấp nghi do thực phẩm... Từ ca lâm sàng này, dược sĩ có thêm cơ sở ứng dụng vào thực hành tại nhà thuốc.

Trong khi ấy, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược TP HCM kiêm Trưởng khoa Nội tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 - trình bày tham luận "Hội chứng khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi - Vai trò của Bifidobacterium animalis subsp.lactis BB12".

Bác sĩ Tuấn chỉ ra chủng lợi khuẩn BB12 được chứng minh qua nhiều nghiên cứu lâm sàng về khả năng hỗ trợ cải thiện triệu chứng khóc dạ đề ở nhũ nhi, qua việc cân bằng hệ vi sinh và giảm phản ứng viêm tại đường ruột.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn nói về vai trò của Bifidobacterium animalis subsp.lactis BB12 trong cải thiện hội chứng khóc dạ đề ở nhũ nhi. Ảnh: Opella Việt Nam

Sau buổi đào tạo, nhiều dược sĩ nói qua loạt phân tích và dẫn chứng khoa học, họ hiểu rõ vai trò của probiotics bào tử trong điều trị, dự phòng các rối loạn đường ruột, đồng thời nâng cao kỹ năng tư vấn phù hợp với từng người bệnh.

Bên cạnh chuyên môn, chương trình còn giới thiệu chủng lợi khuẩn Bifidobacterium animalis subsp.lactis BB-12, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và cải thiện tình trạng khóc dạ đề ở trẻ nhỏ.

Đại diện ban tổ chức và các diễn giả chụp lưu niệm. Ảnh: Opella Việt Nam

Theo đại diện Opella Việt Nam: "Chuỗi chương trình Học viện Dược sĩ CHC 2025 cung cấp nhiều chuyên đề thú vị như chăm sóc tiêu hóa, bổ sung canxi, năng lượng, dị ứng và probiotics. Các hội thảo giúp dược sĩ cập nhật kiến thức bệnh học, bằng chứng lâm sàng mới nhất, đồng thời củng cố vai trò của họ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng ban đầu".

Đông Vệ