1.100 khách mặc áo dài đi thuyền lập kỷ lục ở Tràng An

Ninh BìnhĐoàn khách nữ từ mọi miền đất nước mặc áo dài xanh, đội nón lá đến Tràng An diễu hành thuyền trên sông Sào Khê để xác lập kỷ lục Việt Nam.

Đại diện Khu du lịch sinh thái Tràng An cho biết nhóm Phụ nữ Việt kết nối muôn phương với 1.100 thành viên đã xác lập kỷ lục tại quần thể danh thắng Tràng An, sáng 19/4.

Nhóm khách nữ vẫy cờ Tổ quốc khi trên sông Sào Khê ở Tràng An. Ảnh: Tràng An

Kỷ lục được xác lập là "Chương trình có số lượng phụ nữ cùng mặc áo dài xanh và đội nón lá tham gia đi thuyền trên sông đông nhất, với thông điệp ca ngợi hòa bình, bảo vệ di sản".

Đại diện nhóm Phụ nữ Việt kết nối muôn phương cho biết chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, ca ngợi hòa bình cũng như lan tỏa thông điệp bảo vệ và phát huy di sản văn hóa. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30/4.

Khu du lịch Tràng An đã bố trí gần 300 thuyền để chở các nữ khách tham gia chương trình. Trên mỗi thuyền, ban tổ chức chuẩn bị cờ Tổ quốc để các thành viên mang theo trong hành trình hơn 5 km trên dòng sông Sào Khê uốn lượn quanh khu du lịch Tràng An.

Buổi xác lập kỷ lục Việt Nam mới đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Gần 300 chiếc thuyền chở hơn 1.000 phụ nữ mặc áo dài ở Tràng An. Ảnh: Tràng An

Trước đó, Kỷ lục phụ nữ mặc áo dài đông nhất Việt Nam trước đó được xác lập tháng 7/2017 với khoảng 1.000 người mặc áo dài truyền thống họa tiết hoa sen khoe dáng bên hồ Tây. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Sen Hà Nội lần thứ nhất do UBND quận Tây Hồ và Câu lạc bộ Di sản áo dài TP Hà Nội tổ chức.

Quần thể danh thắng Tràng An có tổng diện tích trên 12.000 ha với núi non hùng vĩ, sông ngòi uốn lượn, các thung lũng hoang sơ, nằm trên 5 huyện và thành phố của Ninh Bình. Danh thắng có các điểm đến tâm linh, lịch sử, sinh thái; vùng đệm có các cánh đồng lúa, khu di tích và danh lam thắng cảnh. Tràng An được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới - Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á năm 2014. Giá trị nổi bật toàn cầu của danh thắng được công nhận dựa trên ba tiêu chí: văn hóa, vẻ đẹp thẩm mỹ và địa chất địa mạo.

Lê Hoàng