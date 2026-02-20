1.001 kiếp nạn luộc gà ngày Tết của các 'đầu bếp'

Tưởng dễ mà không dễ, con gà luộc bỗng hóa thành thử thách lớn nhất năm: đầu cánh đảo lộn, da thì toác…

Cả năm có đúng một lần trổ tài luộc gà cúng Giao thừa mà sao lại "toang" đúng khoảnh khắc quyết định. Đầu thì quay hướng đông, cánh thì xòe hướng tây, nhìn tổng thể cứ như đang tập yoga. Da gà thì không hiểu vì sao lại nứt toác, trông như vừa trải qua một kiếp nạn trong bếp. Gia đình đi ngang nhìn vào chỉ biết im lặng đầy ẩn ý. Chủ nhân mâm cúng thì đứng hình vài giây, tự hỏi: "Còn cứu nổi không?". Thôi thì năm mới quan trọng là thành tâm, còn hình thức... chắc tổ tiên cũng hiểu cho pha xử lý đi vào lòng đất này.

Hi (tổng hợp)