1.000 tỷ đồng xây dựng Bảo tàng Ký ức chiến tranh

Tỉnh Quảng Trị sẽ xây dựng Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình tại phía đông bắc ngã ba sông Hiền Lương - Bến Hải, tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân vừa ký quyết định phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình, tại xã Cửa Tùng, cạnh di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Dự án sử dụng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Theo đề án, giai đoạn 2026-2028, tỉnh sẽ xây các hạng mục chính và tổ chức sưu tầm tư liệu, hiện vật; năm 2029 lắp đặt nội thất, hoàn thiện hệ thống trưng bày và đào tạo nhân sự vận hành. Công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2030.

Đây sẽ là bảo tàng cấp quốc gia, không chỉ giới hạn trong phạm vi ký ức chiến tranh ở Quảng Trị mà mở rộng tới cuộc kháng chiến chống Mỹ trên toàn quốc, lấy Quảng Trị làm trọng tâm để kết nối và mở rộng nội hàm.

Phía bắc ngã sông Hiền Lương - Bến Hải, nơi xây dựng bảo tàng. Ảnh: Đắc Thành

Bảo tàng có quy mô khoảng 11 ha, gồm hai không gian trưng bày cố định và một khu trưng bày chuyên đề, không cố định. Ngoài ra, dự án còn có hệ thống kho bảo quản hiện vật, khu làm việc, cùng các hạng mục phụ trợ phục vụ nghiên cứu và đón khách tham quan.

Không gian ngoài trời được quy hoạch đồng bộ với cảnh quan khu di tích, kết hợp các công trình dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Bảo tàng dự kiến ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như trình chiếu thực tế ảo (VR/AR), phim tài liệu, mô phỏng 3D-4D nhằm tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người xem.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc xây dựng Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản ký ức chiến tranh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1975, cả những ký ức hậu chiến trong thời bình và những khát vọng về độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; hòa hợp, hòa giải dân tộc để đoàn kết, chung lòng xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam văn minh và cường thịnh.

Tỉnh kỳ vọng bảo tàng gắn với di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạo điểm nhấn văn hóa du lịch mới trên tuyến hành trình di sản miền Trung. Cùng với di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, công trình được kỳ vọng thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh.

Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: Đắc Thành

Quảng Trị giữ vị trí đặc biệt ở miền Trung, từng là chiến trường khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, được gọi là "vùng đất lửa", ghi dấu nhiều trận chiến khốc liệt. Nhiều địa danh tại Quảng Trị gắn với các sự kiện lịch sử quan trọng như thành cổ, Khe Sanh, Cửa Việt, Hiền Lương - Bến Hải, đường 20 Quyết thắng hay Ngư Thủy. Những địa danh này trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.

Hiện tỉnh Quảng Trị lưu giữ hơn 5.000 tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hàng nghìn hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh, các nhà truyền thống và nhà trưng bày tại nhiều di tích. Nhiều hiện vật lớn như xác máy bay trực thăng, xe tăng hay đuôi máy bay thu thập từ chiến trường được xem là nguồn tư liệu quan trọng cho nội dung trưng bày của bảo tàng mới.

Đắc Thành