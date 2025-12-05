1.000 người trải nghiệm đô thị Nam Long qua thực tế ảo

Hơn 1.000 lượt khách tham dự sự kiện Nam Long Journey 2025 để tìm hiểu các đô thị tích hợp thông qua thực tế ảo và đặt mua những dự án mở bán trong ngày 5/12.

Chuỗi sự kiện Nam Long Journey 2025 diễn ra xuyên suốt 5-7/12 tại Thisky Hall, TP HCM nhằm giới thiệu mô hình đô thị tích hợp và mở bán nhiều dự án trọng điểm dịp cuối năm.

Không gian sự kiện được thiết kế theo mô hình trình diễn đa giác quan, cho phép khách tham quan trải nghiệm không gian sống của những đô thị trọng điểm Nam Long như Mizuki Park (26 ha, TP HCM), Waterpoint (355 ha, Tây Ninh) và Izumi City (170 ha, Đồng Nai) qua công nghệ immersive 360 độ.

Khách tham quan tìm hiểu dự án bằng công nghệ. Ảnh: Nam Long

Khu vực AR/VR thu hút đông khách. Tại đây, nhà đầu tư có thể "nhìn và cảm" ngôi nhà tương lai, trải nghiệm các hành trình thực tế ảo như đạp xe VR qua tuyến cảnh quan Solaria Rise, khám phá tiện ích bằng công nghệ mô phỏng, hoặc chụp ảnh AI tại bối cảnh The Pearl.

Phát biểu khai mạc, ông Lucas Loh - Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, cho biết doanh nghiệp muốn mang đến góc nhìn trực quan về các đô thị đang phát triển. "Điều khách hàng tìm kiếm không chỉ là sản phẩm, mà là nền tảng pháp lý, quy hoạch bài bản và giá trị sử dụng dài hạn", ông nói.

Ông Lucas Loh - Tổng Giám đốc tập đoàn Nam Long phát biểu khai mạc,

Khách tham dự nhận xét mô hình trải nghiệm công nghệ giúp hình dung rõ cách các trụ cột live - work - learn - play - shop (sống - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm) vận hành trong một đô thị tích hợp.

Anh Nguyễn Bá Minh (TP Thủ Đức cũ ) cho biết lần đầu tham gia sự kiện bất động sản có thể mô phỏng được hệ sinh thái đô thị bằng công nghệ đa giác quan. "Cách trải nghiệm phù hợp trong thời đại công nghệ số, giúp khách hàng có cái nhìn bao quát hơn về dự án mà lại tiết kiệm thời gian", anh Minh nói.

Ngày 6/12, sự kiện sẽ tiếp tục với hoạt động mở bán Solaria Rise (Waterpoint), Trellia Cove (Mizuki Park) cùng diễn đàn Bất động sản Nhà ở Việt Nam 2026 do CBRE tổ chức. Ngày 7/12, Nam Long mở bán phân khu thấp tầng Izumi Canaria tại Izumi City và tổ chức lễ bế mạc.

Theo ghi nhận của đơn vị tổ chức, nhiều khách hàng từ Hà Nội, TP HCM dành trọn hai ngày kế tiếp để theo dõi chính sách bán hàng và cơ hội đầu tư cuối năm. Nhà đầu tư Thanh Huỳnh cho biết muốn tham dự các phiên chuyên sâu để nắm rõ thị trường và chính sách ưu đãi.

Toàn cảnh không gian sự kiện. Ảnh: Nam Long

Nam Long kỳ vọng Nam Long Journey 2025 sẽ giúp người mua kiểm chứng thực tế chất lượng quy hoạch, tiến độ và tiện ích của các đại đô thị, trong bối cảnh thị trường bất động sản ghi nhận dấu hiệu phục hồi và nhu cầu an cư – đầu tư tăng trở lại.

"Mỗi quyết định an cư hay đầu tư đều quan trọng, đòi hỏi sự suy nghĩ thấu đáo để đưa ra những lựa chọn chính xác. Nam Long Journey 2025 sẽ là một nền tảng hỗ trợ hữu ích cho người mua trong hành trình tìm kiếm ngôi nhà của mình", ông Lucas Loh nói.

Hoài Phương