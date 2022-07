1.000 người làm đám cưới tập thể hậu Covid-19

Mỹ500 đôi làm đám cưới tập thể tại Công viên Damrosch ở New York trong sự kiện chữa lành vết thương hậu Covid-19.

Những người tham gia đội vòng hoa trên đầu hoặc cầm hoa trên tay, thề nguyện trong đám cưới tập thể do một imam (lãnh đạo tinh thần Hồi giáo), một giáo sĩ Do Thái và một mục sư chủ trì ở New York ngày 10/7.

Lễ cưới tập thể chữa lành vết thương hậu Covid-19 Lễ cưới tập thể ở New York ngày 10/7. Video: AFP

Trong số 500 cặp vợ chồng tham gia, nhiều đôi đã đăng ký kết hôn từ trước nhưng không có điều kiện tổ chức đám cưới do đại dịch. Một số người bật khóc trong lễ cưới tập thể.

"Chúng tôi lên kế hoạch đính hôn ngày 24/3/2020 ở Hawaii, nhưng đại dịch khiến mọi thứ phải hủy bỏ", Erica Hackman nói lúc khoác tay chồng, anh Richard, trong không khí buổi lễ tại Công viên Damrosch.

Hai người kết hôn năm 2021 trên sân thượng, với sự chứng kiến của vài người thân. "Người nào cũng đeo khẩu trang", Erica, 35 tuổi, nhớ lại lễ cưới đơn sơ lúc đó.

"Đó là một đám cưới rất nhỏ. Vì vậy cảm giác giờ đây được hòa mình cùng hàng trăm người, những người cũng trải qua chuyện tương tự chúng tôi, thật đáng nhớ", Richard, 37 tuổi, nói.

New York là tâm chấn đại dịch ở Mỹ năm 2020, với hình ảnh Quảng trường Thời đại vắng lặng, nhà xác quá tải buộc chính quyền phải sử dụng container trữ lạnh bảo quản thi thể, đã trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng.

Trung tâm Lincoln, khu phức hợp nghệ thuật nổi tiếng ở bờ tây quận Manhattan, là đơn vị tổ chức sự kiện mang tính kỷ niệm dành cho những người có hôn lễ bị đại dịch ảnh hưởng. Họ cũng hoan nghênh tất cả mọi người muốn tham gia.

Một đôi vợ chồng tham gia đám cưới tập thể tại New York hôm 10/7. Ảnh: AFP

Một số người như Esther Friesner Stutzman và chồng, Walter Stutzman, đã kết hôn vài chục năm trước nhưng vẫn làm đám cưới lần nữa tại sự kiện. "Ông ấy đã hứa sẽ đưa tôi đi Paris", bà mỉm cười nói.

Wonderful Lloyd-Kline cùng bạn đời Anisa kết hôn năm 2008 ở Toronto, Canada, đã rất vui "vì có một ngày để kỷ niệm tình yêu".

"Chúng tôi kết hôn đồng tính. Vì vậy, được công khai ăn mừng, thể hiện bản thân với mọi người, là điều rất quan trọng", người phụ nữ 56 tuổi nói.

Anne-Marie Colon, 59 tuổi, di chuyển giữa lễ hội với bức ảnh vị hôn phu Louis Steven trên tay, người qua đời vì Covid-19 hồi tháng 4/2020.

"Tuần anh ấy qua đời, đáng lẽ chúng tôi đã ở đảo Aruba trên biển Caribe làm đám cưới. Vì vậy, tôi nghĩ hôm nay là ngày đẹp để kỷ niệm những gì mà anh ấy và tôi đã có cùng nhau trong 11 năm", bà nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP)