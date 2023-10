1.000 người công diễn hát then, đàn tính

Cao Bằng1.000 diễn viên, quần chúng trong trang phục dân tộc Tày, Nùng cùng công diễn hát then, đàn tính tại thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, sáng 7/10.

Đúng 10h, dưới sự dẫn dắt của các nghệ nhân đàn tính, 1.000 người cùng nhau tạo nên màn đồng diễn hát then, đàn tính bên cạnh thác Bản Giốc.

Màn công diễn kéo dài khoảng 10 phút với chủ đề "Cội nguồn và bản sắc then tính Cao Bằng". Đây là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2023 do UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức.

Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Kim Tuế, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng cho biết trong số 1.000 tham dự có cả trẻ em, người cao tuổi, tất cả cùng nhau trình diễn 3 ca khúc gồm Ánh trăng Bản Giốc, Đường về bản em và Hoa rừng quê em.

1.000 công diễn hát then, đàn tính, sáng 7/10. Ảnh: Phạm Thái

Hát then, đàn tính là loại hình dân ca đặc sắc của người Tày, Nùng ở Cao Bằng. Then tính xuất hiện từ lâu nhưng đến nay các nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc vẫn chưa xác định được thời điểm ra đời.

Các làn điệu then thường được hát trong dịp cúng lễ, vào nhà mới, chúc thọ, đám cưới, tảo mộ, tang lễ, lễ cấp sắc hay hội then... Năm 2019, "Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Việt An