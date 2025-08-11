1.000 drone khắc họa di sản văn hóa Nam Bộ

Drone cũng họa hình chợ nổi trên sông và dòng Vàm Cỏ. Dòng sông không chỉ là nguồn cung cấp nước và phù sa màu mỡ cho nhiều tỉnh miền Tây, mà còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, từ thời khai hoang mở đất đến các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.