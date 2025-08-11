1.000 drone khắc họa di sản văn hóa Nam Bộ

Màn trình diễn của 1.000 drone nằm trong đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Ánh sáng - Vững bước Kỷ nguyên mới" diễn ra tối 9/8 tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia. Sự kiện do T&T Group tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Màn trình diễn của 1.000 drone nằm trong đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Ánh sáng - Vững bước Kỷ nguyên mới" diễn ra tối 9/8 tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia. Sự kiện do T&T Group tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hình ảnh người con gái Nam Bộ trong chiếc áo bà ba, tấm khăn rằn quen thuộc tỏa sáng trên bầu trời khu đô thị T&T City Millennia.
Hình ảnh người con gái Nam Bộ trong chiếc áo bà ba, tấm khăn rằn quen thuộc tỏa sáng trên bầu trời khu đô thị T&T City Millennia.
Đờn ca tài tử - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được khắc họa bằng ánh sáng công nghệ.
Đờn ca tài tử - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được khắc họa bằng ánh sáng công nghệ.
Nhiều hình ảnh quen thuộc của người dân Tây Ninh được tái hiện trên bầu trời như công viên tượng đài gắn với niềm tự hào "trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"; lễ hội nghinh ông với trống hội vang rền, ghe hoa rực rỡ.
Nhiều hình ảnh quen thuộc của người dân Tây Ninh được tái hiện trên bầu trời như công viên tượng đài gắn với niềm tự hào "trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"; lễ hội nghinh ông với trống hội vang rền, ghe hoa rực rỡ.
Drone cũng họa hình chợ nổi trên sông và dòng Vàm Cỏ. Dòng sông không chỉ là nguồn cung cấp nước và phù sa màu mỡ cho nhiều tỉnh miền Tây, mà còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, từ thời khai hoang mở đất đến các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
Drone cũng họa hình chợ nổi trên sông và dòng Vàm Cỏ. Dòng sông không chỉ là nguồn cung cấp nước và phù sa màu mỡ cho nhiều tỉnh miền Tây, mà còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, từ thời khai hoang mở đất đến các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
Hàng chục nghìn khán giả có mặt tại đại nhạc hội thích thú trước màn trình diễn drone ánh sáng quy mô tại Tây Ninh. Nhiều người đã lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng với màn trình diễn 1.000 drone.
Hàng chục nghìn khán giả có mặt tại đại nhạc hội thích thú trước màn trình diễn drone ánh sáng quy mô tại Tây Ninh. Nhiều người đã lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng với màn trình diễn 1.000 drone.
"Bữa tiệc" của ánh sáng và công nghệ bùng nổ với màn pháo hoa thắp sáng nền trời Cần Giuộc.
"Bữa tiệc" của ánh sáng và công nghệ bùng nổ với màn pháo hoa thắp sáng nền trời Cần Giuộc.
Đại diện tập đoàn T&T Group cho biết dự án mới tại Tây Ninh thể hiện khát vọng kiến tạo những công trình hiện đại, đánh thức tiềm năng, nâng tầm diện mạo và vị thế của vùng đất mới.
Đại diện tập đoàn T&T Group cho biết dự án mới tại Tây Ninh thể hiện khát vọng kiến tạo những công trình hiện đại, đánh thức tiềm năng, nâng tầm diện mạo và vị thế của vùng đất mới.
Yên Chi
Ảnh: T&T