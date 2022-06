1.000 chuyên viên tham gia lễ kick-off The Sailing Quy Nhơn

Lễ kick-off dự án The Sailing Quy Nhơn diễn ra ngày 20/6, quy tụ 1.000 chuyên viên kinh doanh và 11 đại lý phân phối khu vực phía Bắc.

Các khách mời tham gia sự kiện đã mang không khí sôi động đến toàn hội trường lớn của khách sạn Daewoo Hà Nội. Ngay từ những phút đầu tiên, các chuyên viên kinh doanh đã thể hiện tinh thần nhiệt huyết bằng việc hô to khẩu hiệu. Đặc biệt, màn khởi động lấy cảm hứng từ hình tượng tên lửa đã thúc đẩy không khí sôi động của buổi lễ, thể hiện quyết tâm đưa The Sailing Quy Nhơn sẵn sàng "về đích".

Lễ kick-off dự án The Sailing Quy Nhơn với sự tham gia của 1.000 chuyên viên tư vấn bất động sản. Ảnh: Đô Thành

Tại sự kiện kick-off, chủ đầu tư Đô Thành và I Like Group - đối tác chiến lược tư vấn phát triển thị trường miền Bắc đã trao giấy chứng nhận đại lý phân phối cho 11 đơn vị bao gồm: Mai Việt Land, Đất Xanh Miền Bắc, Invest Land, Hưng Thịnh Land, Green Land Capital, Hoàng Gia VN Land, Phúc An Phát, Hoàng Nguyên Property, New Sky Land, Bắc Hà Land, Eagle Land.

"Nghi thức này đã đánh dấu mốc son quan trọng trong sự hợp tác giữa các bên, mở ra trang mới trên hành trình đưa biểu tượng của thành phố biển - The Sailing Quy Nhơn đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Chủ đầu tư trao giấy chứng nhận Đại lý phân phối chính thức cho các đại lý. Ảnh: Đô Thành

Bên cạnh đó, dự án còn có sự góp mặt của các đơn vị đại lý phân phối uy tín tại thị trường miền Trung, có thể kể đến như: đối tác chiến lược Xuân Lộc Land, Hải Phát Land, Anh Quân Land, MHD Land, VV Realty, Hải Thuận Land, Thiệu Phú, Gold Hour, Đất Xanh Đông Nam Bộ, Cen Homes.

"The Sailing Quy Nhơn là một sản phẩm mang rất nhiều tâm huyết, nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty. Chúng tôi mong muốn nơi đây không chỉ là niềm tự hào của chủ đầu tư, mà sẽ là biểu tượng của sự phồn hoa, thịnh vượng, mang tới một không gian thực sự đáng sống cho các khách hàng", đại diện chủ đầu tư Đô Thành cho biết.

Đại diện đơn vị phân phối Đất Xanh Thủ Đô cũng cho rằng, The Sailing Quy Nhơn hội tụ mọi lợi thế về vị trí, thiết kế, kiến trúc, tiện ích và pháp lý, là sản phẩm mang tinh thần tiên phong tại thị trường Quy Nhơn. Vị này cũng khẳng định, những yếu tố này chính là "vũ khí sắc bén" để các chuyên viên tư vấn chinh phục khách hàng, thiết lập những kỷ lục về số lượng giao dịch.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, ngay khi chính sách ưu đãi và chính sách quà tặng được công bố, gần 100 căn hộ tại The Sailing Quy Nhơn đã được giao dịch thành công.

Trong giai đoạn này, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án tung ra chính sách bán hàng mới nhất với nhiều ưu đãi khủng. Cụ thể, khách hàng chỉ cần đóng 10% giá bán căn hộ sẽ được ký hợp đồng mua bán ngay; tiến độ đóng tiền linh hoạt lên tới 15 lần; ngân hàng cho vay 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận bàn giao; chiết khấu tới 5% cho khách hàng không sử dụng chính sách hỗ trợ lãi suất. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ chi phí khai thác năm đầu tương đương 8% giá trị căn hộ; chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ 50-50 doanh thu khai thác vận hành căn hộ; nhận ngay 15 đêm nghỉ dưỡng một năm.

Đặc biệt, toàn bộ khách hàng và các chuyên viên kinh doanh sẽ được tham dự chương trình bốc thăm may mắn định kỳ với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, bao gồm 10 xe ôtô Mazda CX3 trị giá 650 triệu đồng mỗi xe, 50 xe máy Honda SH 125 trị giá 95 triệu đồng mỗi xe, 150 chuyến du lịch Thái Lan trị giá 15 triệu đồng mỗi chuyến.

Các khách hàng tham gia đại sự kiện tri ân sẽ có thêm cơ hội bốc thăm trúng thưởng với tổng giải thưởng gần hai tỷ đồng, bao gồm một xe ôtô Mercedes C200 trị giá 1,5 tỷ đồng, hai chuyến du lịch Nhật Bản dành cho hai người trị giá 50 triệu đồng và ba điện thoại iPhone 13 Promax trị giá 35 triệu đồng.

Thiết kế The Sailing Quy Nhơn với biểu tượng tháp đôi bên vịnh biển. Ảnh phối cảnh: Đô Thành

Với vị trí kề biển, tòa tháp đôi The Sailing Quy Nhơn được kỳ vọng trở thành một trong những biểu tượng độc đáo của TP Quy Nhơn. Trong tương lai, đây sẽ là nơi mang đến những màn trình diễn ánh sáng đặc sắc trên bầu trời thành phố về đêm nhờ công nghệ chiếu sáng hiện đại.

The Sailing Quy Nhơn nằm tại trung tâm thành phố, gần kề quảng trường biển Quang Trung tấp nập du khách mỗi ngày, cách mặt biển chỉ khoảng 300 m. Dự án được đầu tư hệ tiện ích "tất cả trong một" (all-in-one) đẳng cấp với 5 tầng trung tâm thương mại, Sky Bar, bể bơi tràn bờ ngoài trời... hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm vui chơi, giải trí và mua sắm của toàn thành phố.

"Đặc biệt, The Sailing Quy Nhơn là dự án căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp hiếm hoi được sở hữu sổ đỏ lâu dài, yếu tố pháp lý quan trọng đảm bảo khả năng thanh khoản và tăng giá bền vững của tài sản. Đây là lý do khiến dự án thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư xuống tiền ngay tại lễ kick-off như vậy", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Thu Hương