1.000 bạn trẻ mặc cổ phục diễu hành tại TP HCM

Lúc 17h, đoàn diễu hành xuất phát từ khu vực Hồ Con Rùa qua tuyến đường Võ Văn Tần, Pasteur, kết thúc tại công viên nhà thi đấu Phan Đình Phùng.
Hoạt động nằm trong chương trình Tóc xanh vạt áo lần thứ sáu. Đại diện ban tổ chức cho biết mong muốn lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc qua những nếp áo xưa.
Nguyễn Thị Xuân Mai, 20 tuổi, sinh viên đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM diện kiểu áo nhật bình thời Nguyễn. Cô cho biết lần đầu đăng ký tham gia hoạt động này.
Áo nhật bình là trang phục cung đình triều Nguyễn, dành cho hoàng hậu, công chúa, phi tần. Áo có cổ vuông, tay rộng, không cài khuy, thường làm từ lụa, gấm, thêu hoa văn loan phượng và hoa lá. Ngày nay, kiểu áo này được phục dựng để mọi người mặc trong lễ hội, cưới hỏi, chụp ảnh truyền thống.
Các thành viên của nhóm Vi cự Việt Nhân diễu hành trên đường Pasteur trong bộ giáp phục từ thời Đông Sơn đến các triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Phó nhóm Trần Đình Bảo Trung cho biết mọi người dựa theo các tư liệu lịch sử để mô phỏng những bộ giáp phục từng thời kỳ, hy vọng góp phần giúp cộng đồng hiểu hơn về một loại cổ phục của dân tộc.
Mỹ Hiền, 26 tuổi, hiện làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Để tham gia hoạt động diễu hành, cô cho biết đặt may bộ áo gồm áo nhật bình kết hợp nón ba tầm đính hoa với giá hơn bốn triệu đồng. "Lần thứ hai tôi góp mặt ở sự kiện vì thấy ý nghĩa, muốn tìm hiểu nhiều hơn về trang phục truyền thống", Mỹ Hiền nói.
Thu Giang và Lê Trọng Phúc hóa thân thành cô dâu chú rể, tái hiện đám cưới người Việt xưa.
Thy An, 19 tuổi, tham gia nhảy trên nền nhạc Nhà tôi có treo một lá cờ (DTAP sáng tác, Hà Anh Tuấn thể hiện) trên đường Võ Văn Tần. Cô cùng mọi người mất nửa tháng luyện tập cho màn trình diễn.
Các bạn trẻ biểu diễn cổ phục. Video: Hoàng Dung
Hoàng Dung - Quỳnh Trần