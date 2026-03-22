1.000 bạn trẻ mặc cổ phục diễu hành tại TP HCM

Nguyễn Thị Xuân Mai, 20 tuổi, sinh viên đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM diện kiểu áo nhật bình thời Nguyễn. Cô cho biết lần đầu đăng ký tham gia hoạt động này.

Áo nhật bình là trang phục cung đình triều Nguyễn, dành cho hoàng hậu, công chúa, phi tần. Áo có cổ vuông, tay rộng, không cài khuy, thường làm từ lụa, gấm, thêu hoa văn loan phượng và hoa lá. Ngày nay, kiểu áo này được phục dựng để mọi người mặc trong lễ hội, cưới hỏi, chụp ảnh truyền thống.