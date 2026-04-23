Yamal nghỉ hết mùa giải

Barca xác nhận tiền đạo 18 tuổi Lamine Yamal phải nghỉ hết mùa sau khi dính chấn thương cơ đùi sau, nhưng vẫn có thể dự World Cup 2026.

Theo thông báo chính thức ngày 23/4 của Barca, các xét nghiệm đã xác nhận Lamine Yamal bị chấn thương cơ đùi sau chân trái. Tiền đạo 18 tuổi sẽ áp dụng phác đồ điều trị bảo tồn thay vì can thiệp mạnh. Barca cho biết Yamal chắc chắn sẽ nghỉ hết phần còn lại của mùa giải La Liga, nên vắng mặt ở các trận đấu quan trọng sắp tới, bao gồm El Clasico.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là cầu thủ này được kỳ vọng kịp hồi phục để góp mặt tại World Cup 2026, nếu tiến trình điều trị diễn ra thuận lợi.

Sau khi đá phạt đền vào lưới Celta Vigo tối 22/4, Yamal lập tức ra dấu xin thay người rồi ngã xuống sân, ôm phía sau đùi trái. Hình ảnh này khiến sân Camp Nou lặng đi, còn ban huấn luyện Barca lập tức thay người. Sau trận đó, HLV Flick nói: "Chúng tôi phải chờ đến khi có chẩn đoán rõ ràng. Yamal cảm thấy có vấn đề và rời sân. Chúng tôi cần biết thời gian cậu ấy sẽ nghỉ".

Yamal rời sân vì chấn thương trong trận gặp Celta Vigo, vòng 33 La Liga trên sân Camp Nou, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha tối 22/4/2026. Ảnh: AP

Chấn thương của Yamal là tổn thất lớn với Barca trong giai đoạn quyết định của mùa giải, dù họ vẫn đang hơn Real Madrid 9 điểm. Cầu thủ sinh năm 2007 đang là nhân tố tấn công quan trọng nhất của đội, nhờ khả năng tạo đột biến và phong độ ghi bàn ổn định. Đồng đội Gavi thừa nhận: "Đây là một cú sốc với chúng tôi, vì cậu ấy rất quan trọng".

Bác sĩ thể thao Pedro Luis Ripoll cảnh báo rằng chấn thương gân kheo luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Theo ông, loại chấn thương này có tỷ lệ tái phát lên tới 30%, do đó quá trình hồi phục cần được kiểm soát chặt chẽ.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh sau gần 50 ngày nữa. Điều này khiến không chỉ Barca mà cả tuyển Tây Ban Nha lo ngại. Nếu Yamal cần nghỉ dài hạn hoặc gặp biến chứng, khả năng dự World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của anh sẽ bị đe dọa. Theo các nhà cái, Yamal đứng thứ năm về cơ hội giành giải Vua phá lưới, sau Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland và Lionel Messi.

Ripoll cho rằng còn quá sớm để khẳng định mức độ nghiêm trọng, nhưng khuyến nghị cần cực kỳ thận trọng trong quá trình điều trị. Theo ông, các HLV đội tuyển thường ưu tiên những cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất, thay vì mạo hiểm với những trường hợp vừa trở lại sau chấn thương cơ dễ tái phát. Vì thế, không loại trừ khả năng Yamal dự bị ở trận giao hữu với Peru ngày 8/6, nhưng sẽ kịp tái xuất ở trận ra quân World Cup gặp Cape Verde.

Hoàng An (theo Sport, Marca)