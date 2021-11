Xuất hiện cơn gò khi mang song thai ở tuần 13

Thỉnh thoảng, em đau bụng, có cơn gò cứng bụng, em rất lo vì cả nhà chạy chữa mãi, 5 năm mới có con.

Em mang song thai bằng phương pháp IVF được 13 tuần, 2 ngày và vẫn đang dùng thuốc theo đơn từ khi chuyển phôi. Em có bị ra máu lúc 6 tuần và nhập viện lúc 8 tuần để điều trị và đã ổn định, đến nay không ra máu nữa. Niêm mạc tử cung của em mỏng, đã điều trị bơm huyết tương giàu tiểu cầu nhưng mang song thai, niêm mạc có mỏng đi và dễ sẩy thai hay sinh non không? (Khanh Nguyễn)

Trả lời: Khi đã mang thai sang tuần thứ 14, việc đo niêm mạc mỏng đi hay không, không còn ý nghĩa nữa vì đã đủ độ để thai bám. Thông thường, sau 12 tuần, thai đã phát triển ổn định. Tuy nhiên, vì mang song thai nên khi thai càng to, nguy cơ đẻ non hoặc sẩy thai càng nhiều. Trong vòng 14-16 tuần, khi khám thai, bác sĩ thường theo dõi cổ tử cung và đến thời điểm nào, cần phải can thiệp, chúng tôi sẽ có những chỉ định thích hợp để dự phòng trường hợp em bé có thể bị đẻ non hoặc sẩy thai.

Hiện tại, em đang ở tuần thai thứ 13 hơn nhưng lại hay xuất hiện các cơn gò, em cần thăm khám để biết nguyên nhân, chẩn đoán đúng là có các cơn gò hay không; cổ tử cung ra sao; có phải nằm bệnh viện để dưỡng thai... Nếu cổ tử cung ngắn, có nguy cơ sẩy thai thì bác sĩ sẽ chỉ định nhập viện, phải khâu vòng cổ tử cung; còn nếu ổn thì có thể chỉ sử dụng thuốc giảm co, giữ thai... Tùy từng trường hợp thăm khám cụ thể, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên và cách điều trị thích hợp.

PGS. TS. BS. Lưu Thị Hồng

Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội