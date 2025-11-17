Xếp hàng xuyên đêm để đăng ký mua nhà xã hội

Hà NộiHàng trăm người xếp hàng từ tối 16/11, chờ lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ mua nhà xã hội giá 18,4 triệu mỗi m2 tại huyện Đông Anh cũ.

Liên danh chủ đầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera sáng 17/11 mới bắt đầu tiếp nhận khách hàng đến làm thủ tục đăng ký thuê, mua dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (Thăng Long Green City). Nhưng từ tối 16/11, hàng trăm người đã tập trung trước cổng nơi làm thủ tục - Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao xã Thiên Lộc (thuộc huyện Đông Anh cũ), chấp nhận chờ xuyên đêm để mong nộp được hồ sơ mua nhà ở dự án này.

Khoảng 20h tối 16/11, anh Nguyễn Văn Tiến, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long, có mặt tại địa điểm nộp hồ sơ. Tới nơi, anh bất ngờ khi thấy hàng trăm người đã xếp hàng chờ đợi.

"Vợ chồng tôi làm hồ sơ mua nhà tại dự án từ tháng trước, ngay khi có thông tin mở bán. Tưởng mình cẩn thận tới sớm, nhưng không ngờ nhiều người còn đến sớm hơn, xếp hàng dài", anh Tiến nói.

Dòng người xếp hàng để đăng ký mua nhà xã hội trước Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao xã Thiên Lộc lúc 4h, ngày 17/11. Ảnh: Nguyễn Hưng

Theo anh Tiến, càng về đêm, lượng người tập trung tại địa điểm này càng đông hơn. Thậm chí, những người đến sớm còn tự lập các nhóm, điền tên vào danh sách để điểm danh vào lúc 21h và hai lần sau đó vào 0h, 4h sáng ngày 17/11.

"Họ tin rằng sẽ căn cứ theo danh sách này để vào làm thủ tục khi chủ đầu tư mở cửa. Qua nửa đêm, một bản danh sách đã có tên hơn 300 người", anh Tiến cho biết.

Cùng với hy vọng được đăng ký sớm nhất, nhiều người mang cả bạt, chiếu, đồ ăn để phục vụ việc "giữ chỗ" xuyên đêm.

Sát giờ mở cửa tiếp nhận hồ sơ sáng nay, đại diện UBND xã Thiên Lộc và chủ đầu tư thông báo không chấp nhận các danh sách tự phát đăng ký mua mà người dân tự lập. Để đảm bảo minh bạch, công bằng, những người đứng gần cổng nhất được vào làm thủ tục trước, rồi mới đến người phía sau.

Người dân chờ vào lấy phiếu thứ tự nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội lúc 7h, ngày 17/11. Ảnh: Nguyễn Hưng

Theo quy trình, khách hàng có nhu cầu thuê, mua nhà tại dự án này sau khi được kiểm tra các thông tin cá nhân hợp lệ sẽ vào trong để lấy số thứ tự trên máy. Căn cứ số thứ tự này, chủ đầu tư phát phiếu lịch hẹn nộp hồ sơ cho khách hàng.

Cứ lần lượt 50 người được chủ đầu tư bố trí cùng một lịch nộp hồ sơ mua nhà xã hội tại dự án. Chẳng hạn, những người có số thứ tự 1-50 sẽ nộp hồ sơ vào chiều 17/11, số 51-100 được hẹn vào sáng 18/11.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung cho biết thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ nay đến hết 3/1/2026. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng có thể kéo dài thời hạn nhận hồ sơ nếu lượng hồ sơ còn tồn quá nhiều. "Việc này nhằm đảm bảo không để khách hàng có nhu cầu mua nhà bị bỏ lại trong quá trình xét duyệt hồ sơ", ông nói.

Đại diện chủ đầu tư kiểm tra CCCD và hồ sơ đăng ký mua nhà của khách hàng trước khi vào lấy số thứ tự. Ảnh: Viglacera

Dự án nhà xã hội CT3 có 1.104 căn hộ, trong đó số căn để bán là 589, cho thuê là 212 căn và thuê mua 128 căn. Giá bán tại dự án là 18,4 triệu đồng mỗi m2 (đã gồm VAT, phí bảo trì). Như vậy, người mua cần trả 916 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng cho căn hộ với diện tích tương ứng 50-64 m2. Công trình dự kiến được bàn giao cho khách hàng vào quý IV năm sau.

Đây cũng là dự án xã hội hiếm hoi có giá mở bán dưới 20 triệu đồng mỗi m2 ở Hà Nội hiện nay. Thời gian đây, giá loại nhà ở này tại Thủ đô có xu hướng gia tăng, trong đó một số dự án đã hoặc sắp mở bán đều trên 20 triệu mỗi m2 như Uy Nỗ (20,6 triệu), Kim Hoa (21,2 triệu) Udic Hạ Đình (25 triệu), Rice City Long Châu (29,4 triệu).

Tình trạng xếp hàng chờ xuyên đêm để mua nhà xã hội diễn ra trong bối cảnh giá chung cư thương mại ở Thủ đô ngày càng tăng cao, bỏ xa mức thu nhập của đa số người dân. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, giá căn hộ tại Hà Nội và TP HCM đạt bình quân 70-80 triệu đồng mỗi m2 trong 9 tháng đầu năm nay. Một số dự án hạng sang ghi nhận mức giá vượt 150 triệu đồng mỗi m2.

Tại Hà Nội, việc phát triển nhà ở xã hội đã có những tín hiệu khởi sắc hơn từ cuối năm ngoái khi có thêm một số dự án được khởi công, mở bán. Tuy nhiên, lượng nhà xã hội hoàn thành cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của người dân.

Cuối tháng 10, hàng trăm người cũng xếp hàng từ đêm để chờ lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ mua căn hộ giá gần 21 triệu một m2 tại một dự án nhà xã hội ở huyện Đông Anh cũ.

Anh Tú