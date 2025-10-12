Hà Nội tiếp tục mở bán loạt nhà xã hội giá 18,4 triệu đồng một m2

Khu nhà xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung có giá 18,4 triệu một m2, dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 10/11.

Sở Xây dựng TP Hà Nội công bố thông tin khu nhà xã hội tại ô đất CT3 và CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc sau khi khởi công. Chủ đầu tư là liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng gần 3,6 ha, trong đó ô CT3 rộng 2,4 ha, còn lại là ô CT4. Khu nhà xã hội gồm 4 tòa cao 9-12 tầng, có một hầm.

Sở Xây dựng cho biết công trình trên ô CT4 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2021 với 484 căn. Đợt mở bán này gồm ba tòa tại ô CT3 với hơn 1.100 căn, trong đó 589 nhà xã hội để bán, 340 căn cho thuê - thuê mua, còn lại là nhà thương mại.

Thời gian dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 10/11 đến 19/12. Giá bán tạm tính là 18,4 triệu đồng một m2 (gồm VAT 5% và phí bảo trì 2%). Người mua cần trả 916 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, tương ứng diện tích 50-64 m2.

Giá thuê mỗi tháng tại dự án là 91.700 đồng một m2, tương ứng tổng cả căn khoảng 4,6-5,8 triệu đồng. Còn giá thuê mua gần 313.000 đồng mỗi m2.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Từ cuối 2024 đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán phân khúc này dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng. Trước xu hướng này, tại cuộc họp với Hà Nội mới đây, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố thanh tra giá loại hình nhà ở này trên địa bàn.

Theo quy định mới, từ ngày 10/10, điều kiện mua nhà xã hội tiếp tục nới lỏng khi mức trần thu nhập nâng lên 20 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu so với trước đó. Tương ứng với mức này, tổng thu nhập tối đa với hai vợ chồng là 40 triệu đồng một tháng, là được mua nhà xã hội. Riêng trường hợp người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân, đang nuôi con dưới tuổi thành viên được tính mức thu nhập không quá 30 triệu đồng.

