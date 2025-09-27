Xe ngựa, gánh hàng rong trên phố Sài Gòn 100 năm trước

Một gia đình mưu sinh với gánh hàng rong trên vỉa hè.



Không khí buôn bán nơi đây được John White - một thương nhân người Mỹ đến miền Nam năm 1819, 1820 - miêu tả trong sách: "Chúng tôi xuống bến ngay tại Chợ Lớn có bán rất nhiều trái cây và các loại hàng hóa, những người đàn bà bán hàng ngồi la liệt, ai nấy phụ trách những mặt hàng nhỏ bé riêng của mình. Một vài gian hàng có che bằng mái rạ, dựng trên mấy cái cọc tre để chắn cái nắng gay gắt cho người ngồi...".