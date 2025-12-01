VnExpress
Giám khảo đánh giá xu hướng ôtô hybrid trong tương lai
Xe hybrid hay thuần điện phù hợp thị trường Việt?
Các chuyên gia cho rằng xe thuần điện hay hybrid đều có điểm tương thích với từng nhóm khách hàng.
Thứ hai, 1/12/2025, 08:00 (GMT+7)
Video gần đây
16:52
Loại xe hybrid nào phù hợp với người dùng Việt?
55:14
Chuyên gia đề xuất giải pháp 'xanh hóa' cho xe hai bánh
37:05
Giải pháp giao thông xanh từ xe tải, bus điện
39:17
Dấu ấn 30 năm ngành công nghiệp ôtô Việt Nam