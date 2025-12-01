Giám khảo đánh giá xu hướng ôtô hybrid trong tương lai
 
 

Xe hybrid hay thuần điện phù hợp thị trường Việt?

Các chuyên gia cho rằng xe thuần điện hay hybrid đều có điểm tương thích với từng nhóm khách hàng.

Thứ hai, 1/12/2025, 08:00 (GMT+7)
