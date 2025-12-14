Xác định đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33

Philippines hạ chủ nhà Thái Lan 4-2 ở loạt sút luân lưu, sau khi hòa 1-1 trong hai hiệp chính, giành quyền vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Ở loạt sút cân não, cả 4 cầu thủ Philippines đều dứt điểm thành công còn Pluemjai, Orapin của Thái Lan đá hỏng. Philippines thắng ở loạt luân lưu, để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở chung kết môn bóng đá nữ tại một kỳ SEA Games.

Ở chung kết lúc 19h30 ngày 17/12 tới, Philippines sẽ tái đấu Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam để thua đáng tiếc 0-1 trong những phút bù, dù chơi tốt hơn hẳn.

Pha tranh chấp trong trận Thái Lan - Philippines (trắng) trên sân Chonburi hôm 14/12. Ảnh: FAT

Trận bán kết giữa Thái Lan và Philippines hôm 14/12 diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Thái Lan hai lần đưa bóng đến trúng xà ngang từ tình huống đá phạt góc, trong khi nữ Philippines cùng có một lần dứt điểm trúng xà.

Đến phút 53, đội trưởng Hali Moriah Long phá bóng hụt tạo điều kiện cho Jiraporn Mongkoldee thoát xuống dứt điểm chéo góc mở tỉ số cho Thái Lan. Sau đó, dù đổi nhịp độ, chơi chậm và chắc, các cầu thủ xứ Chùa vàng vẫn có thêm ít nhất hai cơ hội ghi bàn rõ rệt, đáng chú ý là những pha dứt điểm đưa bóng đến trúng khung gỗ của Natalie hay Kanyanat.

Thế trận chủ động được duy trì đến những phút cuối. Tưởng như Thái Lan cầm chắc vé chung kết thì phút 87, hậu vệ chủ nhà đưa tay cản đường tạt bóng của cầu thủ Philippines. Jael Marie sút chính xác, gỡ hòa và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Tại đây, nền tảng thể lực tốt giúp Philippines lấn lướt Thái Lan. Đội khách tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm khiến hàng thủ vốn mệt nhoài của Thái Lan lúng túng. Dẫu vậy, không có thêm bàn thắng được ghi. Trận đấu phải định đoạt bằng loạt luân lưu - nơi Philippines thắng 4-2.

Với việc tuyển nữ Philippines mất nhiều sức lực do phải đá 120 phút, thầy trò Mai Đức Chung có đôi chút lợi thế về mặt thể lực. Philippines vốn được xem là đối thủ "kỵ rơ" của nữ Việt Nam, khi đã thắng thầy trò ông Chung ba trận liên tiếp trong ba năm gần nhất, bao gồm hai trận tại SEA Games và một tại giải vô địch Đông Nam Á.

Vy Anh