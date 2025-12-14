Nữ Việt Nam thắng Indonesia 5-0, vào chung kết SEA Games

Thái LanViệt Nam lần thứ 11 liên tiếp vào chung kết bóng đá nữ SEA Games, sau khi thắng Indonesia 5-0 ở bán kết chiều 14/12.

*Bàn thắng: Bích Thùy 28', 80', Hải Yến 49', 58', Huỳnh Như 86'

Dưới trời nắng 30 độ C tại Chonburi chiều 14/12, tuyển nữ Việt Nam vượt qua Indonesia 5-0 trong trận bán kết để lần thứ 11 liên tiếp góp mặt ở chung kết SEA Games. Trên sân, các học trò HLV Mai Đức Chung kiểm soát thế trận gần như trọn vẹn, ghi bàn đều đặn qua từng thời điểm và khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt, đúng với vị thế đương kim vô địch.

Phạm Hải Yến (trái) và Bích Thùy mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam trước Indonesia trong trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân IPE Chonburi, Thái Lan chiều 14/12/2025. Ảnh: Đông Huyền

Ngay sau khai cuộc, Việt Nam đã đẩy cao đội hình. Phút thứ nhất, Phạm Hải Yến cướp bóng từ đường chuyền về bất cẩn của đối thủ rồi ngã xuống sau cú vào bóng của trung vệ Emily Nahon, nhưng trọng tài không cắt còi. Chỉ vài phút sau, Nguyễn Thị Bích Thùy sút phạt từ cự ly gần 20 m, bóng đi chệch cột trong gang tấc. Những pha bóng này báo hiệu thế trận một chiều, khi Indonesia chủ yếu phá bóng lên thay vì tổ chức phối hợp.

Việt Nam liên tục tạo sức ép, nhưng cũng phung phí cơ hội. Có thời điểm Hải Yến hai lần đối mặt thủ môn trong hai phút liên tiếp, nhưng đều dứt điểm chệch cột. Dù vậy, các pha lên bóng liên tiếp khiến hàng thủ Indonesia thường xuyên lúng túng.

Nữ Việt Nam 5-0 Indonesia Diễn biến chính trận đấu.

Bước ngoặt đến ở phút 27. Từ cú sút xa của Thái Thị Thảo, bóng trúng tay hậu vệ Yumanda Gea khi cô nằm chắn trước khung thành. Trọng tài người Syria, Alesar Baddour cho Việt Nam hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Bích Thùy sút căng và chìm về góc thấp, và mở tỷ số bất chấp thủ môn Iris de Rouw đổ người đúng hướng.

Sau bàn thắng, Việt Nam vẫn duy trì nhịp độ cao, trước sức ép từ HLV Mai Đức Chung ngoài đường biên. Ông luôn đứng sát vạch kỹ thuật, liên tục chỉ đạo và có lúc lớn tiếng nhắc nhở cầu thủ dù đội nhà đang dẫn bàn. HLV 74 tuổi muốn các cầu thủ ghi thêm bàn thắng để sớm định đoạt trận đấu, giữ sức cho các trụ cột.

Bích Thùy trong một tình huống bị kèm sát. Ảnh: Đông Huyền

Giải này Indonesia dùng nhiều cầu thủ nhập tịch có gốc gác, với thể hình tốt và còn trẻ. De Rouw, Nahon, Claudia Scheunemann hay Isa Warps đều dưới 21 tuổi. Họ chỉ tạo ra một cơ hội nguy hiểm suốt trận đấu, ở cuối hiệp một. Tiền đạo 21 tuổi Sheva Imut thoát xuống và sút căng dội cột dọc, bóng bật ra.

Sang hiệp hai, Việt Nam nhân đôi cách biệt theo một tình huống "từ trên trời rơi xuống". Từ đường chuyền về của hậu vệ Indonesia, thủ môn De Rouw xử lý lúng túng và chuyền bóng trúng đầu Hải Yến. Bóng đổi hướng lăn thẳng vào lưới ở phút 49, mang về bàn thắng thứ hai. Đội trưởng Việt Nam cười tươi, các đồng đội nhanh chóng chia vui trong khi Indonesia nhìn nhau tỏ vẻ sững sờ.

Việt Nam dẫn Indonesia 2-0 nhờ bàn thắng lạ Bàn thắng gây cười của Hải Yến.

Đoàn quân Mai Đức Chung vẫn chưa thỏa mãn với kết quả này, nên họ tiếp tục dồn ép. Phút 58, từ quả tạt cầu âu của Trần Thị Thu bên trái, Hải Yến băng vào đệm bóng một chạm vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0. Không lâu sau tình huống này, thủ môn De Rouw bị thay ra. Cô liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng khi rời sân, nhường chỗ cho thủ thành mới 15 tuổi Alleana Ayu Arumy.

Trong trận này, số lượng khán giả Việt Nam đông hơn hẳn so với các trận vòng bảng, tạo nên bầu không khí sôi động. Tiếng cổ vũ vang lên mỗi khi đội nhà lên bóng, đặc biệt là trong những tình huống cố định. Phút 80, Việt Nam ghi bàn thứ tư từ một tình huống như thế. Trần Thị Duyên đá phạt góc từ cánh phải, để tiền vệ cao 1,53 m Bích Thùy bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0.

Đội tuyển nữ mừng chiến thắng. Ảnh: Đông Huyền

Ba phút sau, Bích Thùy có cơ hội lập hat-trick, nhưng lại sút vọt xà trước cầu môn trống. Dù vậy, Việt Nam không phải chờ lâu để có bàn thắng thứ năm. Phút 86, từ đường chuyền dài của trung vệ Diễm My, Huỳnh Như thoát xuống đối mặt thủ môn. Khi Ayu Arumy băng ra xa cầu môn, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam nhẹ nhàng tỉa bóng về góc xa. Đây là bàn thắng thứ 70 của Huỳnh Như cho đội tuyển, và cũng là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực còn lại của Indonesia.

Kết quả này đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào chung kết SEA Games lần thứ 11 liên tiếp, diễn ra tối 17/12. Đối thủ của Việt Nam sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Philippines. Với chiến thắng 5-0 trước Indonesia, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì mạch toàn thắng trước đối thủ này ở các giải đấu khu vực, đồng thời tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ ngai vàng SEA Games.

Quang Dũng - Hoàng An