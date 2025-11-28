Xác định đội game Audition tham gia SEA Games 33

Đội tuyển Esports Audition Việt Nam tham dự SEA Games 33 nội dung đồng đội gồm 6 thành viên, bên cạnh nội dung đơn nam và đơn nữ.

Sáng 28/11, đội tuyển Esports Audition Việt Nam ra mắt gồm các VĐV Lê Thị Hoài Phương, Lê Ngọc Trường Giang, Roãn Công Thành, Tô Ý Linh, Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Hồng Ngọc.

Tại SEA Games 33, game Audition sẽ có ba nội dung thi đấu, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam - nữ phối hợp. Các đối thủ của Việt Nam đến từ chủ nhà Thái Lan, Lào và Philippines. Đây là lần đầu game này được đưa vào khuôn khổ SEA Games ở hạng mục trình diễn.

Đội tuyển Esports Audition Việt Nam tham dự Sea Games 33. Ảnh: Diệu Hằng

Cuối tháng 10, sự kiện Audition Vietnam Championship (ACV) 2025 xác định được Trường Giang là VĐV đầu tiên nhận tấm vé đại diện cho Việt Nam tham dự SEA Games 33. Nhà vô địch ACV 2025 là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng Audition, thu hút khán giả nhờ phong độ thi đấu ổn định và chiến thuật hợp lý.

Các phần thi Audition sẽ diễn ra từ 10-12/12 tại Bangkok. Các môn Thể thao điện tử (Esports) nói chung trong khuôn khổ Sea Games 33 diễn ra từ 13-19/12.

Audition được sản xuất bởi T3 Entertainment (Hàn Quốc), do VTC Game, thành viên của VTC Intecom, phát hành tại Việt Nam. Game được xem là một phần ký ức của nhiều thế hệ 8x, 9x tại Việt Nam, gắn với âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng của giới trẻ.

Thuộc thể loại game vũ đạo âm nhạc (rhythm dance game), người chơi sẽ sử dụng bàn phím để nhập các chuỗi lệnh mũi tên phức tạp, tương ứng với các bước nhảy của nhân vật trên màn hình. Để đạt trình độ thi đấu chuyên nghiệp, VĐV phải sở hữu phản xạ cực nhanh, khả năng ghi nhớ chuỗi lệnh dài và cảm thụ nhịp điệu tinh tế. Việc đưa một trò chơi như Audition vào đấu trường thể thao khu vực được đánh giá là hướng đi mới, khai thác yếu tố "quyền lực mềm" của văn hóa số.

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ 9-20/12. Trong khuôn khổ đại hội kỳ này, các môn thi đấu trình diễn được đưa vào nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu và đánh giá tiềm năng trước khi có thể trở thành môn thi đấu chính thức tranh huy chương trong các kỳ SEA Games tương lai.

Bộ môn Esports lần đầu được đưa vào SEA Games năm 2019 tại Philippines. Đây cũng là quốc gia dẫn đầu số HC vàng ở bộ môn này, với 7 chiếc. Hai nước đứng thứ hai là Indonesia và Việt Nam có cùng 5 HC vàng. Tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, đội tuyển Esports Việt Nam dẫn đầu với 4 HC vàng.

Bảo Lâm