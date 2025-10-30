Audition Việt Nam có VĐV đầu tiên dự Sea Games 33

Game thủ Demo vô địch mùa giải Audition Vietnam Championship 2025, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên sẽ thi đấu tại Sea Games 33 nội dung thể thao điện tử.

Audition Vietnam Championship (ACV) 2025 khép lại sau hai ngày thi đấu sôi động, hôm 26/10 với chiến thắng thuộc về Lê Ngọc Trường Giang (Demo), game thủ xuất sắc của mùa giải. Việc đoạt chức vô địch quốc gia trong bộ môn thể thao điện tử này giúp anh nhận tấm vé đại diện cho Việt Nam tham dự Sea Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan cuối năm nay.

Game thủ Lê Ngọc Trường Giang (Demo) nâng cúp tại ACV 2025. Ảnh: VTC

Theo ban tổ chức, ACV 2025 là giải đấu thuộc hệ thống Giải vô địch quốc gia thể thao điện tử Việt Nam, do VTC phối hợp Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức, nhận được sự bảo trợ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giải đấu này có tổng giá trị giải thưởng 1 tỷ đồng, quy tụ 35 VĐV toàn quốc. Các tuyển thủ trải qua 5 vòng thi đấu với nội dung đấu đơn, thể thức Crazy 8K, Sàn HipHop – Del 3 với tốc độ nhạc tăng dần, đòi hỏi kỹ năng điều khiển, phản xạ nhanh và khả năng cảm nhạc.

Nhà vô địch ACV 2025 là cái tên quen thuộc trong cộng đồng Audition, thu hút khán giả bởi phong độ thi đấu ổn định và chiến thuật hợp lý. Trong trận chung kết, anh được đánh giá có khả năng kiểm soát nhịp điệu gần như hoàn hảo, đạt combo liên tục và ghi điểm tuyệt đối trong những bản nhạc tốc độ cao.

Ban tổ chức công bố đội tuyển Audition Vietnam Esports Team sẽ thi đấu tại Sea Games 33. Ảnh: VTC

Theo đại diện VTC, kết quả của ACV 2025 là cột mốc mới của eSports Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng khi chuyên nghiệp hóa Audition, từ trò chơi giải trí trực tuyến thành môn thể thao điện tử được công nhận. Các VĐV cũng được đào tạo bài bản, hệ thống thi đấu đa cấp độ, từ fanclub, nghiệp dư, quốc gia và quốc tế. "Chúng tôi muốn tạo cơ hội để tất cả người chơi có thể phát triển con đường chuyên nghiệp, giống như Demo hôm nay", đại diện ban tổ chức nói.

Sau khi mùa giải kết thúc, các tuyển thủ top đầu đã bước vào vòng tuyển chọn đội tuyển Audition Việt Nam để chuẩn bị cho Sea Games 33. Đây là lần đầu Audition xuất hiện trong danh sách môn eSports thi đấu tại đại hội, đánh dấu bước ngoặt của thể thao điện tử Việt Nam.

Quang Anh