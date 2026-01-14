Xác định bốn trận tứ kết U23 châu Á 2026

Arab SaudiViệt Nam có cơ hội lớn đi tiếp khi đấu UAE, trong khi Nhật Bản và Uzbekistan được đánh giá dễ thở ở tứ kết U23 Châu Á 2026.

Loạt trận cuối bảng D ngày 14/1 xác định bốn cặp tứ kết, gồm Việt Nam - UAE, Nhật Bản - Jordan diễn ra vào ngày 16/1, còn Uzbekistan - Australia và Trung Quốc - Hàn Quốc đá ngày 17/1. Hai khung giờ thi đấu là 14h30 và 18h30 giờ địa phương, tức 18h30 và 22h30 giờ Hà Nội.

Việt Nam gây bất ngờ khi toàn thắng trước Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Arab Saudi ở bảng A. Sau 26 lần dự vòng bảng các giải châu lục, gồm Asian Cup, U23, U20 và U17, đây mới là lần đầu Việt Nam đi tiếp với vị trí đầu bảng. Đội cũng trực tiếp khiến Arab Saudi trở thành chủ nhà thứ ba bị loại từ vòng bảng, sau Oman (2013) và Trung Quốc (2018).

Việt Nam (áo trắng) thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Trong khi đó, UAE đứng nhì bảng B với bốn điểm, nhờ thắng Qatar, hòa Syria và thua Nhật Bản. Đội đang được dẫn dắt bởi HLV Marcelo Broli, người nổi danh khi giúp Uruguay vô địch U20 World Cup 2023.

Lịch sử ghi nhận UAE đang chiếm ưu thế qua 8 trận (hòa 4 và thắng 4). Trong số đó, có 5 trận chính thức, gồm ASIAD 14 năm 2002 (hòa 0-0), vòng 1/8 ASIAD 17 năm 2014 (thắng 3-1), vòng bảng U23 châu Á 2016 (3-2), tranh HC đồng ASIAD 18 năm 2018 (1-1, luân lưu 4-3) và vòng bảng U23 châu Á 2020 (0-0). Hai lần gần nhất, trong các trận giao hữu năm 2022 và 2023, UAE cũng lần lượt thắng 3-0 và 4-0.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Việt Nam từ đầu giải khiến cuộc đấu vào ngày 16/1 rất khó lường. Thậm chí, UAE còn bị đánh giá thấp hơn thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Hiếu Lương