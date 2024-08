WOWCRM - Hệ thống Quản trị quan hệ khách hàng thông minh

Điểm mới: Ứng dụng các công nghệ "hot trend" nhất, đặc biệt là AI để mang đến giải pháp CRM tối ưu, tiên tiến, đáp ứng các nghiệp vụ phức tạp của doanh nghiệp.

Quản trị quan hệ khách hàng luôn là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (BFSI).



"Dữ liệu khách hàng là vàng" nhưng việc quản lý dữ liệu hiện nay đa phần chỉ dừng lại ở mức lưu trữ trong hệ thống hoặc khai thác lẻ tẻ trong các hoạt động cụ thể. Nguyên nhân của vấn đề này nằm ở khả năng phân tích và xử lý dữ liệu của doanh nghiệp không đủ để đáp ứng được các nghiệp vụ kinh doanh.



Ngay từ bước đầu tiên, việc số hóa và hợp nhất dữ liệu đa kênh của doanh nghiệp còn chưa đồng bộ. Quá trình nhập liệu dữ liệu từ các giấy tờ, hồ sơ số lên hệ thống còn tốn nhiều nguồn lực cho các thao tác thủ công hay việc tích hợp dữ liệu đa kênh còn nhiều hạn chế. Do vậy, việc xây dựng một hệ thống kho dữ liệu số tập trung và định danh các khách hàng là một thách thức lớn.



Khi các khách hàng không được định danh chính xác, doanh nghiệp không thể xây dựng được chân dung khách hàng toàn diện và không phân nhóm được các khách hàng theo nhu cầu, tình trạng tài chính, nhân khẩu học...Từ đó dẫn đến một loạt vấn đề cho các nghiệp vụ kinh doanh:



- Marketing lãng phí chi phí marketing mass với các thông điệp chung chung

- Phân bổ sales theo nhận định cảm tính và kinh nghiệm của nhà quản lý

- Tỷ lệ chuyển đổi thấp do không nắm bắt được sự thay đổi liên tục các nhu cầu của khách hàng để tư vấn cá nhân hóa

- Không có hệ thống hóa quy trình tư vấn khách hàng riêng biệt



Bên cạnh đó, việc quản lý và ra quyết định kinh doanh khó khăn do không cập nhật và phân tích dữ liệu theo thời gian thực và dự đoán được các xu hướng ảnh hưởng theo đa tiêu chí.



Ngoài ra, với phương diện khách hàng, các trải nghiệm nhận được cũng không được tốt, do khó ghi nhận đầy đủ phản hồi hoặc phản hồi chậm trễ, xử lý không phù hợp gây khó chịu cho khách hàng.



WOWCRM - hệ thống quản trị quan hệ khách hàng ứng dụng AI đầu tiên được phát triển bởi một công ty Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của ngành BFSI. Với việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, WOWCRM giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các doanh nghiệp:



- Chat bot phục vụ khách hàng 24/7, tương tác và đồng bộ dữ liệu về một nền tảng duy nhất.

- AI tự động phân tích dữ liệu, phát hiện cơ hội bán hàng, chấm điểm và phân loại khách hàng chính xác.

- OCR tự động trích xuất thông tin và lưu trữ trên hệ thống.

- RUNAI đóng vai trò như một trợ lý AI, hỗ trợ mọi tác vụ công việc của nhân sự.



WOWCRM đã được triển khai thành công cho Ngân hàng TMCP An Bình cùng nhiều ngân hàng, doanh nghiệp tài chính và bảo hiểm khác, đạt được những kết quả vượt mong đợi.