WHO tái khẳng định nguồn gốc nCoV

WHO tiếp tục khẳng định nCoV có nguồn gốc tự nhiên sau khi Trump tuyên bố ông đã thấy bằng chứng virus từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.

"Chúng tôi chắc chắn virus này có nguồn gốc tự nhiên. Điều quan trọng là chúng ta phải xác minh vật chủ tự nhiên của virus là gì", Michael Ryan, giám đốc phản ứng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 1/5 cho hay, nhắc lại lập trường trước đó của WHO về nguồn gốc nCoV.

Cả WHO và nhiều chuyên gia dịch tễ học quốc tế tin rằng nCoV đã "nhảy" từ động vật sang người và xuất hiện lần đầu ở Trung Quốc cuối năm ngoái, nhiều khả năng là tại một khu chợ hải sản bán đồ tươi sống ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/4 tuyên bố ông đã nhìn thấy bằng chứng cho thấy Viện Virus học Vũ Hán mới là nơi khởi nguồn thật sự của nCoV, dù ông không đưa ra dẫn chứng chi tiết nào.

Khi được hỏi về tuyên bố của Trump, Ryan nhấn mạnh WHO đã "liên tục lắng nghe các nhà khoa học, những người đã nghiên cứu trình tự gene virus". Theo ông, việc cần thiết là phải hiểu "làm thế nào hàng rào giống loài giữa con người và động vật bị phá vỡ".

"Mục đích của việc hiểu rõ đó là chúng ta có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa và y tế công cộng cần thiết để ngăn chặn điều đó xảy ra ở bất cứ đâu," ông nói thêm.

Giám đốc khẩn cấp WHO Michael Ryan tại buổi họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 3. Ảnh: AFP.

Trump và các quan chức cấp cao Mỹ đang thúc đẩy giả thuyết nCoV đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tình báo Mỹ đang xem xét giả thuyết này dù nhận định virus "không phải do con người tạo ra hay bị biến đổi gene".

WHO hôm qua cho biết họ muốn được mời tham dự cuộc điều tra của Trung Quốc về nguồn gốc động vật của nCoV. Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tiếp tục phản bác những chỉ trích nhằm vào tổ chức này. Tedros nói rằng WHO đã phát cảnh báo cao nhất bằng cách tuyên bố rằng Covid-19 là "tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng" vào ngày 30/1, khi mới xuất hiện 82 ca nhiễm ngoài Trung Quốc và chưa có trường hợp tử vong nào.

"Chúng tôi đã không lãng phí bất cứ thời gian nào. Thế giới đã có đủ thời gian để can thiệp", Tedros nói tại cuộc họp hôm qua.

Covid-19 đã xuất hiện tại 212 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến 3,4 triệu người nhiễm và gần 240.000 người tử vong, trong khi hơn một triệu người đã bình phục.

Huyền Lê (Theo AFP)