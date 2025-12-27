Volkswagen Touareg ưu đãi 330 triệu đồng tại Vietnam Mobility Show

Hãng xe Đức duy nhất tại triển lãm giảm 330 triệu đồng cho khách mua mẫu SUV đầu bảng Touareg phiên bản Elegance, từ nay đến 31/3/2026.

Chương trình ưu đãi dịp cuối năm của Volkswagen Việt Nam mang đến cơ hội sở hữu dòng SUV cao cấp với giá dễ tiếp cận hơn. Trong triển lãm Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025 do VnExpress tổ chức ngày 26-28/12, Volkswagen Touareg có giá khởi điểm 2,699 tỷ đồng, được hãng giảm trực tiếp 330 triệu đồng.

Touareg là dòng SUV cao cấp đầu bảng của Volkswagen. Ảnh: VW

Tại triển lãm ôtô lớn nhất năm 2025, Volkswagen là hãng xe Đức duy nhất, có khu trưng bày gồm hàng loạt dòng xe ăn khách như Viloran, Teramont X, Teramont President và dòng Golf nổi tiếng, đặc biệt là phiên bản Golf R hiệu năng cao mang đến màn trình diễn mãn nhãn tại khu vực Motorsport. Đến với VnMS 2025, Volkswagen kết hợp đại lý tổ chức lái thử các dòng xe ăn khách nhất của hãng hiện nay, kèm quà tặng hấp dẫn và các chương trình ưu đãi cho khách đặt mua xe.

Khu trưng bày của Volkswagen Việt Nam hút khách nhờ các chính sách ưu đãi đặc biệt trong thời điểm vàng của thị trường ôtô, khi nhu cầu mua sắm xe tăng cao. Theo hãng, việc mua xe trong giai đoạn này giúp người dùng tối ưu chi phí, chủ động kế hoạch sử dụng phương tiện cho công việc, gia đình và các chuyến đi dịp lễ Tết. Trong bối cảnh đó, dòng SUV đầu bảng Touareg là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc, kết hợp yếu tố công nghệ, tiện nghi và tính thực dụng.

Ông Lê Hữu Minh, Phó Tổng giám đốc Volkswagen giới thiệu các dòng xe của hãng tại khu trưng bày ở triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Ảnh: VW

Touareg là dòng xe mang nhiều tinh hoa công nghệ của Volkswagen, phát triển trên nền tảng khung gầm MLB danh tiếng của Đức, chia sẻ với những mẫu hạng sang: Audi Q7, Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga và Lamborghini Urus. "Hướng đến giới thượng lưu và cộng đồng doanh nhân, Touareg không đơn thuần là phương tiện di chuyển, còn là tuyên ngôn về vị thế và phong cách sống, khẳng định bằng chất lượng, công nghệ và sự hiện diện đầy uy tín", đại diện Volkswagen Việt Nam nói.

Với người dùng dòng xe Tiguan có nhu cầu nâng cấp lên Touareg, Volkswagen cũng hỗ trợ những ưu đãi đặc biệt, tạo điều kiện sở hữu xe dễ dàng hơn. Chương trình ưu đãi của Volkswagen Việt Nam áp dụng từ nay đến 31/3/2026 với số lượng xe giới hạn.

Dàn xe cổ của Volkswagen là điểm nhấn thú vị tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Ảnh: VW

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Quang Anh