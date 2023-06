Vịt hấp hoa sen

Búp hoa sen non chọn được từ các đầm sen ở làng Quảng Bá ven Hồ Tây, Hà Nội là ngon nhất. Sen mua về rửa rồi cắt sát núm và bóc bỏ vài cánh xanh nhỏ. Hoa sen non giúp món ăn có hương thơm thoang thoảng, thịt vịt ngọt thơm hơn, ăn được cả những búp sen đó. Nhà văn Tản Đà sinh thời là một người sành ăn và am hiểu ẩm thực từng viết: “Người ta ăn món Liên áp mà cứ đi ninh vịt bằng hạt sen, củ sen là dại, cái tinh hoa của sen chỉ là ở bông hoa mà thôi!''.