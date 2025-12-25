Vinhomes sắp mở bán nhà xã hội hơn 22 triệu một m2 ở Hải Phòng

Hơn 1.000 căn nhà xã hội Happy Home Tràng Cát dự kiến mở bán từ tháng 1/2026 với giá trung bình 22,7 triệu đồng một m2.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại lô đất NXH2 dự án Tràng Cát giai đoạn 1 (tên thương mại: Happy Home Tràng Cát). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Vinhomes.

Dự án này được khởi công vào tháng 1/2024 với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Diện tích lập quy hoạch khoảng 33 ha, trong đó đất xây nhà ở xã hội hơn 11 ha.

Nguồn cung gồm hơn 3.800 căn nhà xã hội, trong đó lô đất NXH2 có 8 tòa. Đây là khu nhà xã hội có nguồn cung lớn nhất tại Hải Phòng hiện nay.

Số lượng căn mở bán đợt này là 1.040 căn với giá bán dao động 21,2-23,7 triệu đồng một m2. Như vậy, căn hộ diện tích nhỏ nhất có giá hơn 600 triệu đồng, căn lớn nhất khoảng 1,64 tỷ đồng.

Tính theo đơn giá bán, khu nhà xã hội của Vinhomes đắt hàng đầu tại thành phố cảng. Một số dự án mở bán trước đó khoảng 14-19 triệu đồng một m2 như Hoàng Huy New City (14,12 triệu), Tổng kho 3 Lạc Viên (17,2 triệu), dự án số 384 Lê Thánh Tông (18,8 triệu) hay dự án số 39 Lương Khánh Thiện (19,3 triệu).

Vinhomes sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 12/1 đến 12/2/2026, dự kiến ký hợp đồng mua bán từ tháng 3.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến 2030, Thủ tướng giao Hải Phòng xây dựng 33.500 căn, còn tỉnh Hải Dương cũ là 15.900 căn.

Giai đoạn 2021-2025, theo báo cáo của Thành ủy, Hải Phòng triển khai đầu tư 23 dự án nhà ở xã hội, với quy mô 26.715 căn. Trong đó, khu vực phía đông (TP Hải Phòng cũ) 23.848 căn, phía tây (Hải Dương cũ) 2.867 căn. Riêng năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 10.775 căn, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Ngọc Diễm