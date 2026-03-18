Vinhomes có thể làm khu đô thị đa mục tiêu hơn 134.100 tỷ đồng ở Hà Nội

Hà NộiVinhomes đề xuất dự án khu đô thị đa mục tiêu quy mô khoảng 600 ha, vốn trên 134.110 tỷ đồng tại xã Bình Minh và Tam Hưng.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở 2026-2030 của UBND TP Hà Nội, thành phố dự kiến có thêm gần 158 triệu m2 sàn nhà ở tới 2030, tương ứng khoảng 1,189 triệu căn hộ. Về cơ cấu, số lượng nhà thương mại dao động từ 677.900 đến 1,05 triệu căn, nhà ở đa mục tiêu là 290.000 căn.

Thành phố xác định triển khai 3 khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn, tổng diện tích khoảng 2.000 ha. Hai dự án đã được khởi công từ đầu tháng 2, dự án còn lại do Công ty cổ phần Vinhomes - công ty con của Tập đoàn Vingroup - đề xuất lựa chọn nhà đầu tư.

Khu đô thị đa mục tiêu này được Vinhomes dự kiến triển khai tại xã Bình Minh và Tam Hưng (thuộc địa bàn huyện Thanh Oai cũ), diện tích khoảng 600 ha. Dự án có tổng mức đầu đầu tư trên 134.110 tỷ đồng và có thể hoàn thành vào năm 2030.

Khu đô thị đa mục tiêu này sẽ phục vụ các mục đích tái định cư, xây dựng nhà ở xã hội... Tuy nhiên, các chỉ tiêu chi tiết về số lượng của từng loại hình nhà ở chưa được công bố tại báo cáo của UBND TP Hà Nội.

Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu được HĐND TP Hà Nội thông qua tại kỳ họp hồi cuối tháng 1. Các dự án này nằm trong lộ trình tái cấu trúc không gian Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm.

Sau đó một tháng, hai dự án đã được triển khai, gồm Bắc Thăng Long Urban City và dự án tại hai xã Thư Lâm, Đông Anh. Dự án Bắc Thăng Long Urban City có quy mô gần 700 ha, tổng mức đầu tư 89.000 tỷ đồng. Khu đô thị đa mục tiêu này nằm ở phía bắc của Thủ đô tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh. Chủ đầu tư của dự án là liên danh Handico, Tập đoàn Sunshine và Tập đoàn Thái Nam. Khu đô thị này dự kiến hoàn thành vào năm 2032.

Cách đó khoảng 18 km, gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh do Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng làm chủ đầu tư. Nằm trên diện tích đất khoảng 696 ha, dự án có mức đầu tư trên 60.500 tỷ đồng. Chủ đầu tư cho biết dự án sẽ được triển khai trong gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029.

Anh Tú