Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu 1.400 ha ở Đông Anh, Mê Linh

Sáng 2/2, Hà Nội khởi công hai khu đô thị đa mục tiêu rộng 1.400 ha tại Đông Anh và Mê Linh, nhằm tạo quỹ nhà tái định cư khi hiện thực hóa trục cảnh quan sông Hồng.

Đây là những dự án đầu tiên được triển khai sau khi thành phố thông qua Đề án khu đô thị đa mục tiêu. Các dự án này nằm trong lộ trình tái cấu trúc không gian Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm.

Dự án đầu tiên là Bắc Thăng Long Urban City có quy mô gần 700 ha, nằm tại các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc huyện Đông Anh cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ). Chủ đầu tư là liên danh Handico, Tập đoàn Sunshine và Tập đoàn Thái Nam.

Vị trí dự án này nằm giữa vành đai 3 (kết nối trực tiếp cầu Thăng Long) và vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát). Tiến độ triển khai dự án đến 2032.

Phối cảnh khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City rộng gần 700 ha ở khu vực Đông Anh - Mê Linh. Ảnh: Handico

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh, sinh thái, thông minh, tham khảo từ kinh nghiệm quy hoạch của Singapore. Đại diện liên danh cho biết quỹ đất dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông chiếm trên 50% tổng diện tích dự án, đưa chỉ tiêu cây xanh bình quân đạt khoảng 8 m2 một người.

Nguồn cung gồm nhiều loại hình nhà ở, chú trọng quỹ nhà ở di dân, nhà ở xã hội, nhà công vụ và quỹ nhà ở tạm cư chất lượng cao với mức giá phù hợp.

Một số hạng mục khác gồm hệ thống giáo dục liên cấp, làng đại học quốc tế, các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), bệnh viện, trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ, khu triển lãm hội chợ, đấu giá, di sản chợ nổi, tổ hợp thể thao đa năng...

"Bắc Thăng Long Urban City là dự án chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm", đại diện chủ đầu tư nói.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm. Ảnh: BTC

Dự án thứ hai là khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực xã Thư Lâm và Đông Anh của Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng. Khu này cách dự án Bắc Thăng Long Urban City khoảng 18 km, gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Quy mô dự án khoảng 696 ha, gồm ba khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau. Trong đó, khu đất thứ nhất rộng khoảng 360 ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3. Khu thứ hai rộng 23 ha, thuộc xã Đông Anh, phân khu đô thị XB-2. Khu đất thứ ba rộng khoảng 313 ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu di tích Cổ Loa.

Chủ đầu tư cho biết dự án sẽ được triển khai trong gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029. Công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng được thực hiện song song nhằm sớm bố trí nhà ở định cư cho người dân.

Khi hai dự án được hoàn thành sẽ cung ứng chỗ ở cho khoảng 440.000 người.

Tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững.

"Việc khởi công hai dự án sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn, phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, tạo tiền đề triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thủ đô", ông Thắng cho biết.

Ông đề nghị các nhà đầu tư, sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi chính đáng của người dân.

Hai khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực Đông Anh - Mê Linh được triển khai trong bối cảnh Hà Nội vừa thông qua định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Với chủ trương giãn hơn 860.000 cư dân khỏi khu vực Vành đai 3 trở vào, thành phố xác định việc phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ là giải pháp căn cơ để tái cấu trúc không gian phát triển một cách bền vững.

Theo Đề án khu đô thị đa mục tiêu mới, thành phố sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị với 9 cực phát triển và 9 trục động lực. Trong đó, mô hình đô thị đa mục tiêu sẽ bố trí đan xen nhà ở xã hội, tái định cư và thương mại trong cùng một không gian để đảm bảo tính đồng bộ.

* Các khu đô thị mới trong danh mục dự án chiến lược của Hà Nội:

Giai đoạn 2026-2035 STT Khu đô thị Diện tích (ha) Vốn (tỷ đồng) 1 Hai bên Vành đai 4 (phía nam) 10.000 1.000.000 2 Hai bên Vành đai 4 (phía tây) 10.000 1.000.000 3 Khu vực đô thị mới phía bắc (Mê Linh, Đông Anh) 9.000 800.000 4 Khu vực đô thị phía đông (Gia Lâm) 8.000 800.000 5 Khu vực đô thị phía tây (Hòa Lạc) 4.700 470.000 Tổng 49.700 4.070.000

Ngọc Diễm