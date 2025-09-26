Vingroup khởi công nhà máy nhiệt điện khí lớn nhất Việt Nam

Hải PhòngNhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu công nghiệp Tân Trào, diện tích 100 ha, công suất 4.800 MW, quy mô vốn hơn 178.000 tỷ.

Chiều 26/9, UBND TP Hải Phòng phối hợp Tập đoàn Vingroup khởi công dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng, tổng vốn đầu tư hơn 182.000 tỷ đồng.

Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu công nghiệp, diện tích 100 ha, vốn hơn 178.000 tỷ đồng, do liên danh Vingroup và VinEnergo đầu tư. Nhà máy công suất thiết kế 4.800 MW, sau khi vận hành cuối 2030 sẽ cung cấp khoảng 19,2 tỷ kWh/năm, bổ sung nguồn điện lớn cho hệ thống quốc gia.

Đây sẽ là nhà máy điện khí LNG lớn nhất Việt Nam, nằm trong nhóm hàng đầu thế giới theo Quy hoạch điện VIII. Công nghệ LNG giúp giảm phát thải, hạn chế bụi và khí độc so với than, dầu, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng sạch.

Mô hình Dự án điện khí LNG Hải Phòng 4.800 MW. Ảnh chủ đầu tư cung cấp

Trong khi đó, Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) do Công ty Đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, diện tích 227 ha tại xã Kiến Hưng và Nghi Dương, vốn hơn 4.000 tỷ đồng. Công trình xây dựng trong 5 năm, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp - công nghệ mới, thu hút hàng chục nghìn lao động chất lượng cao trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hai dự án có ý nghĩa rất quan trọng, đều có mục tiêu góp phần phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển năng lượng xanh.

Ông mong muốn khu công nghiệp phải được triển khai nhanh, thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là công nghệ cao. Với nhà máy điện khí, Thủ tướng mong làm nhanh các thủ tục, khánh thành năm 2029 (sớm một năm), kết hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai dự án triển khai nhanh, chất lượng. Ảnh: Đàm Thanh

"Tinh thần là không nói không, không nói khó, không nói khó mà không làm. Hải Phòng cũng tinh thần như vậy. Vingroup làm sao thúc đẩy tiến độ nhanh hơn nhưng đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn, kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường, đặc biệt là tạo nhiều công ăn việc làm có chất lượng cao cho Hải Phòng'', ông nói.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, khu công nghiệp Tân Trào không chỉ tạo lập hạ tầng hiện đại mới, thu hút các ngành công nghiệp - công nghệ cao, mà còn đồng bộ với Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, công trình năng lượng chiến lược bảo đảm nguồn điện ổn định.

Khu vực xây dựng Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng. Ảnh chủ đầu tư cung cấp

Theo ông Quang, sự cộng hưởng ấy tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng khép kín, tăng sức hút đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là mô hình phát triển đồng bộ mà Vingroup kỳ vọng sẽ nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước đó, Vingroup đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Tổ hợp sản xuất ôtô VinFast tại Cát Hải (tháng 6/2019), trở thành một trong những động lực then chốt, góp phần vào chỉ số tăng trưởng GRDP của Hải Phòng đứng top đầu cả nước trong những năm qua. Bên cạnh phát triển công nghiệp, Vingroup còn đồng hành cùng TP Hải Phòng đỏ trong loạt dự án đầu tư quan trọng như cầu Hoàng Gia, 4 siêu đô thị...

Lê Tân