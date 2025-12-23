VinFast mang 25 ôtô, xe máy tới triển lãm xe lớn nhất Việt Nam 2025

Hãng trưng bày 12 xe và dành 13 xe còn lại cho hai khu vực lái thử tốc độ cao và đường trường tại Vietnam Mobility S 2025.

Hãng xe Việt Nam VinFast mang 7 ôtô và 5 xe máy điện đến VnMS 2025 (Vietnam Mobility Show) để trưng bày. Cụ thể, loạt sản phẩm ôtô VinFast gồm 7 xe: Limo Green, Minio Green, EC Van, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9. Năm xe máy điện gồm: Evo Grand, Vero X, Feliz, ZGoo, Flazz.

VinFast Limo Green trong hành trình Car Test của các giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Ngoài những mẫu xe trưng bày trên, khách đến tham quan VnMS 2025 còn có cơ hội lái thử 13 mẫu ôtô điện của hãng. Điểm lái thử chia thành hai khu vực, gồm lái thử sa hình tốc độ cao với 4 xe (VF 6, VF 7, VF 8, VF 9) và lái thử đường trường có 9 xe (VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9).

Không chỉ trải nghiệm không gian trưng bày sản phẩm hay lái thử các loại xe, khách đến tham quan còn được tư vấn sản phẩm hay các chương trình khuyến mãi, tham gia các minigame và nhận nhiều quà tặng của VinFast.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - Triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, vào cửa tự do, diễn ra trong ba ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Minh Vũ