VinFast Limo Green mở xu hướng điện hóa phân khúc MPV

Với 296,2 điểm, VinFast Limo Green vượt qua Mitsubishi Xpander (287,3 điểm) và MG G50 (280,8 điểm) để giành danh hiệu Ôtô của năm phân khúc MPV phổ thông, tại Car Awards 2025.

Phân khúc MPV phổ thông bùng nổ doanh số khoảng 5 năm gần đây tại Việt Nam, nhờ tính thực dụng, đa công năng, phù hợp nhóm người dùng gia đình lẫn tài xế dịch vụ. Nhờ đó, phân khúc này có sự tham chiến của hàng loạt mẫu xe như: Mitsubishi Xpander, bộ đôi Toyota Veloz/ Avanza, Suzuki Ertiga/XL7, Honda BR-V, MG G50... và mới nhất là VinFast Limo Green.

Ôtô của năm phân khúc MPV phổ thông thuộc về VinFast Limo Green. Ảnh: Minh Quân

Đề cử năm nay của giải thưởng Car Awards trong phân khúc này có Mitsubishi Xpander, MG G50 và VinFast Limo Green. Đây đều là những mẫu xe có phiên bản mới hoặc ra mắt trong 12/2024 - 11/2025 (tính cả những xe ra mắt tháng 11/2024 nhưng tới tháng 12/2024 mới có xe trên thị trường). Car Awards 2025 chỉ vinh danh ôtô của năm ở các phân khúc có ít nhất 3 mẫu xe.

Giải thưởng áp dụng hệ thống chấm điểm chi tiết, chặt chẽ với 40 tiêu chí thuộc 7 nhóm, gồm: Ngoại thất, Nội thất, Tiện nghi, Hỗ trợ lái, Vận hành, Công nghệ an toàn và Chi phí sử dụng.

Trong đó, Limo Green tạo dấu ấn khi trở thành mẫu MPV phổ thông cỡ trung thuần điện duy nhất, mở ra hướng tiếp cận mới cho phân khúc vốn gắn liền với xe xăng truyền thống. Ở các tiêu chí mang tính sử dụng thực tế như chi phí sử dụng và vận hành, Limo Green đều có điểm số vượt trội. Đây cũng chính là những yếu tố được người mua MPV phổ thông đặt lên hàng đầu khi lựa chọn xe.

VinFast Limo Green và VF 3 diễu hành qua sân khấu chính của triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Ảnh: Hoàng Giang

Ngoài ra, doanh số cũng là một trong những tiêu chí mở rộng để đội ngũ giám khảo cân nhắc. Với Limo Green, hãng bán 9.642 chiếc trong tháng 11, lập kỷ lục doanh số một mẫu xe đạt được tại Việt Nam trong một tháng, giúp VinFast tiếp tục là hãng bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Sau 4 tháng bàn giao, mẫu xe này đạt tổng doanh số 16.146 chiếc.

Chiến thắng của Limo Green cho thấy MPV phổ thông đang bước vào một chương mới: điện hóa – thực dụng – dễ tiếp cận. Với 1 phiên bản duy nhất, trang bị môtơ điện và pin 60,13 kWh, Limo Green mang lại phạm vi hoạt động tới 450 km – con số đủ thuyết phục cho nhu cầu gia đình, dịch vụ và di chuyển hằng ngày.

Trong hành trình Car Test hồi tháng 11, đội ngũ giám khảo Car Awards đánh giá cao mẫu MPV VinFast bởi không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, trải nghiệm vận hành đầm chắc trên cung đường hỗn hợp nhờ bộ pin đặt dưới gầm, đặc biệt là tính thực dụng, phù hợp nhóm tài xế kinh doanh vận tải hành khách. Giám khảo Lê Thượng Tiến (XevuiVietnam) cho rằng, Limo Green có độ đầm chắc, mô-tơ điện mạnh mẽ, tăng tốc tốt.

VinFast Limo Green trong hành trình Car Test do VnExpress tổ chức. Ảnh: Lương Dũng

Tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 do VnExpress tổ chức ngày 26-28/12, Limo Green cũng là một trong những mẫu xe ghi nhận số lượt lái thử nhiều nhất. Anh Vương Quốc Bình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng với tài xế dịch vụ, không gian rộng rãi, chi phí vận hành thấp là yếu tố được đặt lên hàng đầu. "Xe điện có chi phí vận hành thấp hơn rõ rệt so với xe xăng, ở cả chi phí nhiên liệu lẫn bảo trì, bảo dưỡng, nên nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng loạt đổi sang sử dụng dàn xe Limo Green, phục vụ nhu cầu chở khách trong thành phố hoặc tỉnh, thành lân cận", vị chủ doanh nghiệp vận tải cho biết.

Sau khi lái thử Limo Green tại sự kiện, anh Lê Văn Toán (phường Phố Hiến, Hưng Yên) đánh giá mẫu xe có khả năng vận hành ổn định, độ vọt đặc trưng xe điện, đặc biệt ấn tượng không gian rộng rãi ở hàng ghế thứ hai và ba, đáp ứng nhu cầu cho gia đình đông người. Tại triển lãm, VinFast cũng giới thiệu các chính sách bán hàng mới nhất của hãng, hỗ trợ người dùng chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Khu trưng bày VinFast tại Vietnam Mobility Show 2025 có điểm nhấn là dòng xe hạng sang Lạc Hồng. Ảnh: Tuấn Vũ

Ở phân khúc xe dịch vụ (Green), VinFast có dải sản phẩm gồm các mẫu từ nhỏ đến lớn gồm: Minio Green, Herio Green, Nerio Green, Limo Green, xe tải EC Van và dòng Ebus. Trong đó, Limo Green có một phiên bản, giá bán 749 triệu đồng và 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất.

Quang Anh