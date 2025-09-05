Vietnam Vibes đóng cổng dự thi vào 12h ngày 5/9

Cuộc thi ảnh và video Vietnam Vibes by Vietravel sẽ đóng cổng nhận bài và bình chọn vào 12h ngày 5/9, khép lại hành trình hơn một tháng lan tỏa cảm xúc từ đại lễ Quốc khánh 2/9.

Ban tổ chức kỳ vọng, ở chặng cuối, chương trình sẽ tiếp nhận thêm nhiều tác phẩm ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần tự hào, không khí sôi động và hình ảnh tươi đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các tác phẩm gửi sát thời điểm đóng cổng vẫn được chấm điểm công bằng như những bài dự thi trước đó. Cuộc thi có tổng cộng 8 giải thưởng, chia đều cho hai hạng mục ảnh và video. Trong đó, ba giải cao nhất do hội đồng giám khảo đánh giá, không phụ thuộc lượt bình chọn.

Cơ cấu giải thưởng mỗi hạng mục gồm:

Giải Nhất: 10 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch Vietravel trị giá 10 triệu đồng.

Giải Nhì: 5 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch trị giá 10 triệu đồng.

Giải Ba: 2 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch trị giá 5 triệu đồng.

Giải Khuyến khích: Phiếu du lịch trị giá 5 triệu đồng, dành cho bài dự thi có lượt chia sẻ hoặc yêu thích cao nhất.

Độc giả gửi ảnh, video trước 12h ngày 5/9 tại đây.

Chiến sĩ Phòng hóa tận hưởng sự chăm sóc của người thân sau lễ diễu binh. Bài dự thi: Phạm An

Sau hơn một tháng phát động, Vietnam Vibes nhận được hàng trăm tác phẩm từ khắp mọi miền đất nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Nội dung dự thi đa dạng, từ phong cảnh thiên nhiên, đời sống đô thị, sinh hoạt cộng đồng đến chân dung con người. Dù nhiều tác phẩm được chụp bằng điện thoại, vẫn thể hiện cảm xúc chân thật và góc nhìn sáng tạo.

Đại lễ Quốc khánh năm nay là nguồn cảm hứng lớn. Trên khắp các tuyến phố, cờ đỏ sao vàng rợp trời, diễu binh – diễu hành, biểu diễn nghệ thuật... tạo nên không khí sôi động. Nhiều địa phương cũng tổ chức lễ hội, hoạt động cộng đồng, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Tất cả tác phẩm hợp lệ sẽ được tổng hợp, phân loại và chuyển đến hội đồng giám khảo. Kết quả dự kiến công bố trong tháng 9. Thành phần giám khảo gồm: diva Hồng Nhung, nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang và PGS.TS Lâm Minh Châu – giảng viên cao cấp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội).

Vietnam Vibes by Vietravel là sân chơi cộng đồng, mở rộng cho tất cả mọi người, không giới hạn độ tuổi hay thiết bị tác nghiệp. Chỉ cần có điện thoại, máy quay và sự quan sát, bất kỳ ai cũng có thể kể câu chuyện về Việt Nam qua lăng kính cá nhân.

Trên trang Truyền cảm hứng của cuộc thi, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ khoảnh khắc cùng vợ và con mặc áo đỏ sao vàng, đứng trước Lăng Bác. Anh cũng chúc cho tinh thần yêu nước, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ và chiến sĩ hôm nay mãi rực cháy trong tim mỗi người Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu cùng vợ con chụp ảnh trước Lăng Bác. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong khi đó, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh gửi tới cuộc thi khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 (trước đây là AFF Cup) tại Thái Lan. Đây là lần đầu tiên đội bóng Việt Nam đánh bại đối thủ này ngay tại sân nhà của họ.

"Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đất bạn mang đến niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mỗi lần nhìn lại, tôi vẫn trào dâng tự hào, vì chúng tôi đã chiến đấu hết mình để viết nên dấu ấn mới cho bóng đá Việt Nam", anh chia sẻ.

Hình ảnh đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi ảnh và video ngắn dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế. Mỗi tác phẩm gửi về là một lát cắt sinh động của lòng yêu nước, phản ánh vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên, con người Việt Nam trong bối cảnh hiện đại.



Nhật Lệ