Vietnam GameVerse 2024: Cú hích cho giấc mơ tỷ đô

TP HCM Chứng kiến nhà thi đấu Phú Thọ phủ kín bởi 40.000 người, các "ông lớn" toàn cầu cam kết thực chiến cùng doanh nghiệp Việt, ông Lê Quang Tự Do vững tin về giấc mơ doanh thu tỷ đô.

"Bất ngờ trước tinh thần rực lửa của người Việt cho ngành game", là nhận xét đến từ Giám đốc Apple Store, Riot, Google, Meta, sau hai ngày hòa mình vào không khí GameVerse.

Còn với ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, ngày hội vượt mọi kỳ vọng, thể hiện ánh mắt tích cực của xã hội với ngành. "Giải trí, thể thao điện tử sẽ là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế số", ông đánh giá.

Chương trình thu hút giới trẻ và cả những chuyên gia với "mái tóc hai màu", là điểm tạo chú ý với ông Nguyễn Vũ Tiến, Giám đốc phát triển trò chơi trực tuyến tại VNG Zingplay Game Studios. "Sự đa dạng này tạo nên một không khí hừng hực và hấp dẫn lạ thường", ông nói.

Diễn đàn Game Việt: Sân khấu chính của ngày hội là nơi các diễn giả, gồm lãnh đạo cơ quan quản lý, đại diện các doanh nghiệp đầu ngành, chia sẻ 9 bài tham luận, mổ xẻ những vấn đề nóng xoay quanh sự phát triển của thị trường.



Các phiên thảo luận kéo dài trong suốt ba giờ, hấp dẫn người nghe bằng những con số đáng tự hào của ngành game Việt: top 5 lượt tải toàn cầu, hơn 35.000 nhà lập trình game... Những tràng pháo tay liên tục vang lên khi các chuyên gia từ Google, Meta, Roblox... nói về những cột mốc trong năm qua, chiến lược trong thời gian tới.

GameHub lần đầu diễn ra, thu hút hàng chục hồ sơ ở vòng đề cử. Đến chung kết, top 6 với đa dạng thể loại, từ kinh dị đến giáo dục, thể hiện sức sáng tạo và năng lực làm game không thua kém các công ty lớn trong khu vực.



Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2024 (VGA) năm nay hút 300 đề cử, gần 800.000 lượt bình chọn chỉ trong vòng hai tháng vinh. Chương trình vinh danh 4 nhóm hạng mục: The Golden Galaxy (game được phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (game Việt), The Golden Star (thể thao điện tử) và The Golden Gear (dịch vụ, thiết bị liên quan tới game). Điểm mới của năm 2024 là có riêng nhóm hạng mục cho game Việt: The Golden Sun; thêm giải thưởng Nhà mạng được game thủ yêu thích nhất.

Đấu trường Game Arena với ba phiên so tài, thu hút hàng nghìn khán giả theo dõi, cổ vũ. Cosplay Workshop có sự hiện diện của hai cosplayer quốc tế đến trò chuyện, tham gia minigame cùng hàng trăm fan Việt. Cosplay Contest chứng kiến màn trình diễn top 10, lựa chọn từ 45 bài dự thi ở vòng sơ loại.