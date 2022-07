Bên cạnh đó, tính minh bạch còn thể hiện trong hoạt động kinh doanh của Vietlott. Tất cả thông tin được công bố, công khai kịp thời, bao gồm cơ cấu giải thưởng, tỷ lệ trả thưởng từng hạng giải thưởng, người trúng thưởng. Các báo cáo tài chính được kiểm toán, công bố công khai theo pháp luật.



Ở mục tiêu cuối cùng, mang tên trách nhiệm, Vietlott một lần nữa khẳng định mình là doanh nghiệp song hành hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội.



Hiện nay, 100% nguồn thu về thuế phát sinh tại địa bàn là để lại các địa phương và nguồn thu này được đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, chống biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Vietlott đề cao và làm nhiều hoạt động an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc.



Ngoài nguồn thu, Vietlott còn kêu gọi rất nhiều người trúng thưởng chung tay tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Năm 2021, mặc dù việc kinh doanh cũng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên, Vietlott cũng cùng với người trúng thưởng thực hiện huy động được khoảng 15 tỷ đồng làm các hoạt động an sinh xã hội, trong đó người chơi 10 tỷ đồng , Vietlott 5 tỷ đồng.