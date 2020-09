Một phòng tắm hướng tới việc chăm sóc sức khỏe tối đa cho người dùng thì không thể thiếu chiếc bồn tắm với chế độ massage để cơ thể được thư giãn hoàn toàn sau những giờ làm việc căng thẳng. Theo xu hướng này, bồn tắm Aveo New Generation do công ty thiết kế nội thất và kiến trúc Conran & Partners thiết kế riêng cho thương hiệu Villeroy & Boch với đường cong mềm mại, chất liệu sứ cao cấp Quaryl dễ dàng làm sạch, với hệ thống massage thủy lực đem đến không gian thư thái và sang trọng cho phòng tắm spa hiện đại.



Nếu có nhiều diện tích hơn, chiếc bồn tắm Just Silence Hot Tub (Villeroy & Boch) với công nghệ độc quyền JetPak và các tính năng massage đa dạng, hiệu ứng đèn led tích hợp linh hoạt là một trong những giải pháp chăm sóc sức khỏe sau một ngày làm việc dài.