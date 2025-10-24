Việt Nam tìm hướng phát triển 3 sản phẩm chiến lược về AI

Chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ đến Việt Nam bàn cách phát triển các sản phẩm AI, tại Diễn đàn quốc tế về công nghệ chiến lược.

Diễn đàn quốc tế về công nghệ chiến lược sẽ diễn ra chiều 28/10 tại Ninh Bình, với chủ đề "Phát triển và làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo". Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước.

Trọng tâm trao đổi là ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược về AI, thuộc danh mục 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược, do Thủ tướng ký ban hành hồi tháng 6, gồm Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, Trợ lý ảo và Trí tuệ nhân tạo chuyên ngành.

Trong đó, phiên bàn tròn về Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt (LLM) và Trợ lý ảo được xem là tâm điểm. Các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ cùng bàn cách xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo có khả năng hiểu và phản hồi tự nhiên bằng tiếng Việt - ngôn ngữ giàu thanh điệu và ngữ cảnh.

Nội dung thảo luận xoay quanh việc chuẩn hóa và chia sẻ có kiểm soát dữ liệu tiếng Việt, xây dựng hạ tầng tính toán hiệu năng cao (AI compute) và tạo cơ chế hợp tác giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để phát triển mô hình ngôn ngữ lớn riêng của Việt Nam.

Phiên thảo luận thứ hai, với chủ đề "AI chuyên ngành và AI phân tích", bàn về hướng đi thực tiễn cho Việt Nam, tập trung vào các ứng dụng AI cụ thể trong đời sống.

Trong lĩnh vực y tế, các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI trong chẩn đoán hình ảnh, phát hiện bất thường, dự báo bệnh và tối ưu vận hành bệnh viện.

Với bài toán về đô thị, môi trường, AI có thể phân tích dữ liệu lớn để dự báo ùn tắc, chất lượng không khí, mưa bão hay sạt lở. Mục tiêu của phiên này là xác định những hướng phát triển công cụ AI khả thi trong 12-18 tháng tới, ưu tiên các ứng dụng mang lại hiệu quả sớm và thiết thực.

Ngoài hai phiên bàn tròn chính, diễn đàn còn có các hoạt động kết nối doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B) và doanh nghiệp - cơ quan quản lý (B2G). Đây là cơ hội để các tổ chức gặp gỡ, chia sẻ sáng kiến và tìm kiếm đối tác cho các dự án AI trong tương lai.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 29/10 tại Ninh Bình, là sự kiện thường niên uy tín trong khu vực về hợp tác và đối thoại số. Năm nay, chủ đề của tuần lễ số là "Thể chế cho Trí tuệ nhân tạo - AI Legal Frameworks", tập trung bàn về chính sách và khung pháp lý để AI phát triển an toàn, đáng tin cậy và vì con người.

Chủ đề này được lựa chọn trong bối cảnh Việt Nam coi AI là hạ tầng chiến lược cho kinh tế số. Việc tìm hướng phát triển ba sản phẩm chiến lược về AI thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc không chỉ ứng dụng, mà còn làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo.

