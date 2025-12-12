Việt Nam thắng Malaysia 10 trận liên tiếp ở cấp U22, U23

Kết quả 2-0 ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 ngày 11/12 giúp Việt Nam nối dài mạch thắng Malaysia ở cấp độ U22 và U23 lên 10 trận.

Chuỗi thắng của Việt Nam trước Malaysia đã được thiết lập từ vòng loại U23 châu Á ngày 27/3/2015, với tỷ số 2-1. Kể từ đó, Việt Nam thắng 10 trận liên tiếp trong 10 năm, ghi tổng cộng 25 bàn và chỉ thủng lưới 5 bàn.

Trung vệ Phạm Lý Đức (trái) vui mừng sau khi Nguyễn Hiểu Minh ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam trước Malaysia ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan chiều 11/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Trận thắng đậm nhất của đội trong giai đoạn này diễn ra tại vòng bảng SEA Games 28 ở Singapore ngày 2/6/2015, tỷ số 5-1. Nguyễn Công Phượng lập cú đúp, còn Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn và Nguyễn Văn Toàn mỗi người ghi một bàn. Đây cũng là tỷ số cách biệt nhất giữa hai đội ở cấp độ này.

Trận thua gần nhất của Việt Nam trước đối thủ này diễn ra ngày 17/12/2013 tại vòng bảng SEA Games 27 với tỷ số 1-2. Còn trận thắng gần nhất đến ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Các hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc lần lượt ghi bàn giúp đoàn quân Kim Sang-sik thắng 2-0 để vào bán kết.

Việt Nam đã gặp Malaysia 23 trận ở cấp độ này, tính từ năm 1999. Đội thắng 17, hòa 1 và thua 5 trận, ghi 46 bàn và thủng lưới 22 lần.

Nếu không tính giao hữu, hai đội đã gặp nhau 16 trận. Việt Nam thắng 12 trận, thua 4, ghi 33 bàn và thủng lưới 18 lần.

Đối đầu Việt Nam - Malaysia cấp độ U23.

Hai cầu thủ ghi bàn trong trận đấu chiều 11/12 cũng không xa lạ. Trung vệ Hiểu Minh đã ghi tới 4 bàn cho đội, còn Minh Phúc lập công lần thứ hai. Minh Phúc cũng đã ghi dấu giày vào ba bàn thắng của Việt Nam ở SEA Games 33. Còn Đình Bắc góp công vào cả 4 bàn thắng, với hai bàn và hai đường kiến tạo. Tuy nhiên, cầu thủ đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới lại là tiền đạo chủ nhà Yotsakorn Burapha, với ba bàn thắng.

Đoàn quân Kim Sang-sik đứng đầu bảng B, nhưng vẫn còn chờ đối thủ ở bán kết ngày 15/12.

Xuân Bình