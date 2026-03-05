Việt Nam sẽ không để bị động về an ninh năng lượng

Việt Nam sẽ không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng trước những diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông.

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liệu những diễn biến căng thẳng nghiêm trọng hiện nay tại Trung Đông có ảnh hưởng gì đến Việt Nam, bao gồm hoạt động thương mại, kinh tế và năng lượng, cũng như chính phủ Việt Nam có những biện pháp nào để ứng phó.

Bà Hằng cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 4/3 ký quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông.

Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp cũng như kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Tổ công tác cũng sẽ triển khai nghiên cứu để đưa ra các phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cập nhật thông tin về tình hình bảo hộ công dân, cho biết hiện có hơn 12.000 công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở Trung Đông. Tình hình công dân Việt Nam tại các khu vực cơ bản vẫn ổn định, chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng do xung đột gây ra.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, cùng cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận theo dõi sát diễn biến liên quan, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt sở tại, làm việc cụ thể với cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ công dân Việt Nam, trong đó có người đi du lịch, quá cảnh, đoàn công tác bị hủy chuyến bay tiếp theo ở khu vực do không phận bị đóng.

Bộ Ngoại giao sẵn sàng lên kế hoạch sơ tán người Việt khỏi các khu vực chịu ảnh hưởng, khuyến cáo công dân bảo đảm an toàn và cung cấp đầu mối liên hệ khẩn cấp. "Trong trường hợp gặp khó khăn, công dân liên hệ các đường dây nóng bảo hộ cả ở Việt Nam lẫn các cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Đông", bà Hằng cho hay.

> Đường dây nóng bảo hộ công dân tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Đông

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Các cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Iran đã mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Mỹ và Israel cũng tăng cường chiến dịch tập kích vào các mục tiêu quan trọng ở Iran.

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 4/3 cho biết ít nhất 1.045 binh sĩ và dân thường nước này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Giao tranh còn khiến ít nhất 11 người chết tại Israel, 6 quân nhân Mỹ ở Kuwait và nhiều người tại các nước Trung Đông thiệt mạng.

Ngọc Ánh