Việt Nam sẽ gặp đối thủ nào ở tứ kết U23 châu Á 2026?

Arab SaudiVới vị trí nhất bảng A, Việt Nam sẽ gặp UAE hoặc Syria ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Chỉ cần hòa Arab Saudi tối 12/1 để chắc suất đỉnh bảng, nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik làm được nhiều hơn thế. Bàn thắng tuyệt đẹp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giúp Việt Nam hạ chủ nhà 1-0, để đi tiếp với ngôi nhất bảng A. Theo phân nhánh, vị trí này sẽ gặp đội nhì bảng B ở tứ kết.

Đội trưởng Khuất Văn Khang (số 11) đi bóng trong trận Việt Nam thắng Arab Saudi, trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi, lượt cuối bảng A U23 châu Á tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Lượt cuối bảng B sẽ diễn ra tối 13/1, nhưng các vị trí đã gần được xác định. Nhật Bản chắc suất đầu bảng sau hai trận toàn thắng. Còn Qatar bị loại với hai trận đều thua. Syria và UAE sẽ gặp nhau để tranh vé còn lại vào tứ kết, gặp Việt Nam. UAE chỉ cần hòa, còn Syria buộc phải thắng.

Việt Nam đã gặp UAE 8 trận ở cấp độ U23, nhưng chưa thắng lần nào (hòa bốn và thua bốn). Trong đó, có năm trận chính thức, gồm Asiad 14 năm 2002 (0-0), vòng 1/8 Asiad 17 năm 2014 (1-3), vòng bảng U23 châu Á 2016 (2-3), tranh HC đồng Asiad 18 năm 2018 (1-1, luân lưu 3-4) và vòng bảng U23 châu Á 2020 (0-0).

Hai lần gần nhất gặp UAE ở cấp độ này, Việt Nam lần lượt thua 0-3 và 0-4 trong các trận giao hữu năm 2022 và 2023.

Thành tích đối đầu với Syria trái ngược, khi Việt Nam bất bại ba trận. Đội hòa 0-0 trong trận giao hữu ở TP HCM năm 2005, rồi tiếp tục bất phân thắng bại với tỷ số tương tự tại vòng bảng U23 châu Á 2018. Tại tứ kết Asiad 18, Việt Nam thắng Syria 1-0 trong hiệp phụ nhờ bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Dù vậy, ở bóng đá trẻ, lịch sử đối đầu không có nhiều ý nghĩa. Trước trận gặp Arab Saudi tối 12/1, Việt Nam cũng chưa từng thắng đối thủ này ở mọi cấp độ, sau 11 trận đấu.

Tại bảng B giải U23 châu Á 2026, UAE thắng Qatar 2-0 trong trận ra quân, nhưng sau đó thua Nhật Bản 0-3. Syria đại bại 0-5 trước Nhật Bản ở trận đầu, rồi thắng Qatar 1-0.

Trận tứ kết đầu tiên sẽ diễn ra giữa Nhật Bản và Jordan lúc 18h30 thứ Sáu 16/1, giờ Hà Nội. Sau đó bốn tiếng, Việt Nam sẽ gặp UAE hoặc Syria.

