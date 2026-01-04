Việt Nam nhẹ cân nhất ở VCK U23 châu Á 2026

Arab SaudiViệt Nam cùng Thái Lan là hai đội thấp bé nhẹ cân nhất, trong 16 đoàn dự VCK U23 châu Á 2026.

Ban tổ chức vừa công bố danh sách 368 cầu thủ dự giải U23 châu Á từ 16 đội, mỗi đội 23 cầu thủ, kèm các thông số cá nhân. Việt Nam đứng cuối theo cân nặng trung bình là 69,87 kg. Các đội còn lại đều nặng trên 70 kg, đứng đầu là Iran 76,13 kg và xếp áp chót là Thái Lan 70,17 kg.

Đội trưởng Nguyễn Đình Bắc (số 7) động viên đồng đội sau khi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Việt Nam và Thái Lan cũng xếp chót về chiều cao trung bình, lần lượt là 1,7648 và 1,7622 m. Các đội còn lại đều cao trên 1,78 m, đứng đầu vẫn là Iran với 1,8296 m.

Điều này không phải bất ngờ vì thể trạng người Đông Nam Á nói chung không bằng các khu vực khác như Tây, Trung và Đông Á. Việt Nam và Thái Lan cũng là hai đại diện Đông Nam Á tại giải, ngoài ra không còn đội nào từ khu vực này.

HLV Kim Sang-sik có trong tay nhiều cầu thủ có thể hình tốt, như thủ môn Trần Trung Kiên 1,91 m, hậu vệ Lê Văn Hà 1,84 m, Phạm Lý Đức 1,82 hay tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đình Bắc 1,80 m. Tuy nhiên, phần lớn cầu thủ trong đội cao từ 1,78 m trở xuống.

Tuy nhiên, Việt Nam không có cầu thủ nào cao dưới 1,72 m, trong khi Thái Lan có hậu vệ Phon-Ek Maneekorn Jensen chỉ cao 1,60 m, hay Arab Saudi với tiền vệ 1,65 m Shadi Jouni.

Dù bất lợi thể hình, Việt Nam phần nào có lợi thế kinh nghiệm, với độ tuổi trung bình cao thứ hai tại giải là 22,22 tuổi, trong đó có 13 cầu thủ sinh năm 2003. Lebanon già nhất giải với 22,52 tuổi. Còn Uzbekistan (20,52 tuổi) và Nhật Bản (20,43 tuổi) trẻ nhất giải, với đội hình chủ yếu là lứa 2005. Bởi lứa này sẽ phấn đấu chinh phục suất dự Olympic Los Angeles 2028. Cầu thủ trẻ nhất giải là thủ môn 17 tuổi Lachlan Allen (Australia).

Việt Nam nằm trong nhóm bốn đội không có cầu thủ nào đang chơi cho các CLB nước ngoài, bên cạnh Jordan, Arab Saudi và Uzbekistan. Australia và Lebanon đứng đầu với cùng 7 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Nhật Bản chỉ có tiền đạo Yutaka Michiwaki đang chơi ở Bỉ. Các cầu thủ còn lại ngoài J-League, còn đến từ những trường đại học như Hosei, Meiji hay Waseda.

16 đội được chia làm bốn bảng, mỗi bảng bốn đội đá vòng tròn một lượt, tranh hai suất mỗi bảng vào tứ kết. Việt Nam ở bảng A, lần lượt gặp Jordan ngày 6/1, Kyrgyzstan 9/1 và chủ nhà Arab Saudi 12/1.

Xuân Bình