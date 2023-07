Việt Nam muốn chơi áp sát trước Mỹ ở World Cup nữ 2023

New ZealandTheo hậu vệ Lê Thị Diễm My, quyết tâm, lối chơi áp sát và khả năng bọc lót là chìa khóa để Việt Nam hạn chế bàn thua khi gặp ĐKVĐ Mỹ ở trận ra quân World Cup 2023 ngày 22/7.

Lần đầu dự World Cup, Việt Nam gặp thử thách cực đại khi đụng độ Mỹ ngay trận ra quân ngày 22/7. Đây là nhà vô địch hai kỳ gần nhất, hiện đứng số một thế giới và cũng là đội tuyển giàu thành tích nhất ở World Cup với bốn lần giành chức vô địch. Mỹ đang quyết tâm trở thành đội tuyển đầu tiên, kể cả nam lẫn nữ, vô địch World Cup ba kỳ liên tiếp.

Vì vậy, Diễm My thừa nhận đối mặt Mỹ là thử thách vô cùng khó khăn, nhưng cô cùng đồng đội sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất, xác định không được thua về tinh thần và ý chí. "Chúng tôi bảo nhau phải thể hiện hết khả năng và cố gắng hạn chế bàn thua", trung vệ 27 tuổi nói thêm. "Tiền đạo của Mỹ to khỏe và chơi rất rắn nên chúng tôi phải cố gắng áp sát, quyết liệt. Đá thấp nhất ở hàng thủ, tôi phải phán đoán tốt, bọc lót cho các đồng đội"

Diễm My (giữa) bên cạnh hai đàn chị giàu kinh nghiệm Thùy Trang và Huỳnh Như. Ảnh: FIFA

Tại World Cup 2019, cũng trận ra quân, Mỹ đè bẹp một đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan với tỷ số 13-0. Trong đó, Alex Morgan, tiền đạo tiếp tục dự giải năm nay, ghi năm bàn. Cho đến nay, đây vẫn là trận đấu có cách biệt nhất trong lịch sử World Cup nữ.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, Diễm My và đồng đội được sắp xếp đến New Zealand gần hai tuần trước giải để làm quen thời tiết, thích nghi với điều kiện sinh hoạt. Tại đây, đội đã đá hai trận giao hữu, thua New Zealand 0-2 và Tây Ban Nha 0-9.

Theo Diễm My, trong các buổi tập gần đây, HLV Mai Đức Chung đã giảm khối lượng để các cầu thủ thanh thoát hơn. Cô cho biết thêm: "Ban huấn luyện đặc biệt cho tập phòng ngự - phản công, trong đó rất chú trọng phòng ngự. Chúng tôi cũng luyện chống bóng bổng và bọc lót để chặn các đường chọc khe".

Trung vệ người Quảng Ninh cũng khẳng định World Cup 2023 là giải đấu rất quan trọng với cô cũng như đội tuyển. Dù vậy, xét tương quan lực lượng thực tế, đội tuyển chỉ đặt ra hai mục tiêu: ghi được bàn và hạn chế thủng lưới.

Sau Mỹ, Việt Nam sẽ đụng độ Bồ Đào Nha ngày 27/7 và á quân Hà Lan vào ngày 1/8.

Diễm My hiện khoác áo CLB quê nhà. Cô đá hậu vệ, lần đầu tiên được HLV Mai Đức Chung gọi lên đội tuyển năm 2018.

Lịch đấu bảng E

(theo giờ Hà Nội) Ngày Giờ Trận đấu Kênh 22/7 08:00 Việt Nam vs Mỹ 23/7 14:30 Hà Lan vs Bồ Đào Nha 27/7 08:00 Mỹ vs Hà Lan 27/7 14:30 Bồ Đào Nha vs Việt Nam 01/8 14:00 Bồ Đào Nha vs Mỹ 01/8 14:00 Việt Nam vs Hà Lan

Lâm Thỏa