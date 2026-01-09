Việt Nam lập thêm kỳ tích ở U23 châu Á

Chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan tại lượt hai bảng A giúp Việt Nam lần đầu thắng một đại diện Trung Á ở giải U23 châu Á.

Việt Nam mở tỷ số từ quả 11m của Khuất Văn Khang, sau khi tiền đạo 19 tuổi Nguyễn Lê Phát bị phạm lỗi trong cấm địa. Kyrgyzstan gỡ hòa cuối hiệp một với cú sút xa của tiền vệ Marlen Murzakhmatov. Nhưng tới phút 87, tiền đạo Lê Văn Thuận bay người đánh đầu trúng chân hậu vệ Khristiyan Brauzman vào lưới, ấn định tỷ số 2-1 cho thầy trò Kim Sang-sik.

Đội trưởng Khuất Văn Khang (số 11) mừng bàn mở tỷ số cho Việt Nam trước Kyrgyzstan ở lượt hai bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Brauzman mới 22 tuổi, nhưng đã chơi 29 trận cho đội tuyển quốc gia. Pha phản lưới của trung vệ cao 1,89 m giúp Việt Nam lần đầu thắng một đại diện Trung Á tại giải này, sau hai trận toàn thua. Đó là thất bại 1-2 ở hiệp phụ chung kết U23 châu Á 2018, và 0-3 ở vòng bảng U23 châu Á 2024, đều trước Uzbekistan.

Đây cũng là trận thắng thứ hai của Việt Nam trước Kyrgyzstan, qua hai lần đối đầu ở các giải chính thức. Đầu tiên là thắng lợi 1-0 ở vòng bảng Asiad 17 ở Hàn Quốc năm 2014, dưới trướng HLV Toshiya Miura. Lần này, đoàn quân Kim tiếp tục thắng sát nút.

Việt Nam trải qua kỳ thứ năm liên tiếp của VCK U23 châu Á với thành tích bất bại trong lượt hai vòng bảng. Đội chỉ thua một lần ở lượt này năm 2016, tỷ số 0-2 trước Australia. Kể từ đó, Việt Nam lần lượt thắng Australia 1-0, hòa Jordan 0-0, hòa Hàn Quốc 1-1, thắng Malaysia 2-0 và hạ Kyrgyzstan 2-1.

VIE 2-1 KYR Diễn biến chính trận đấu.

Ở lượt thứ hai kỳ này, HLV Kim thậm chí chỉ để tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dự bị, vào sân phút 63 khi tỷ số là 1-1. Dù có vẻ cầu thủ 22 tuổi chưa lấy lại phong độ cao nhất, anh vẫn nhiều lần rê bóng qua người và gây khó khăn cho hàng thủ Kyrgyzstan.

Đại diện Trung Á dứt điểm nhiều hơn hẳn Việt Nam, 20 so với 11 pha. Tuy nhiên, phần lớn cú sút của Kyrgyzstan đều tới từ ngoài cấm địa. Nếu chỉ tính dứt điểm trong cấm địa, thông số của hai đội cân bằng, 7 so với 7 pha.

Đây là lần thứ hai Việt Nam toàn thắng hai trận đầu vòng bảng U23 châu Á, lần đầu cũng là kỳ trước dưới trướng HLV Hoàng Anh Tuấn. Khi đó, đội thắng Kuwait 3-1 và Malaysia 2-0. Lần này, đội đều thắng đối thủ ở ngoài Đông Nam Á. Đây cũng là lần đầu đội thắng hai trận trước những đối thủ ngoài khu vực tại giải này, nếu không tính đá luân lưu.

Ở trận cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, thầy trò Kim sẽ gặp Arab Saudi lúc 23h30 thứ Hai 12/1, giờ Hà Nội.

Xuân Bình