Việt Nam lập kỷ lục bơi tiếp sức ở SEA Games

Hà NộiVới thành tích 7 phút 16 giây 31, Việt Nam lật đổ Singapore để giành HC vàng và lập kỷ lục 4x200m tiếp sức tự do nam tối 17/5.

Hưng Nguyên ăn mừng khi về đích đầu tiên nội dung 4x200m tiếp sức tự do nam tối 17/5. Ảnh: Ngọc Thành

Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước và Trần Hưng Nguyên là bốn thành viên Việt Nam trong cuộc đua tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình.

Đội xuất phát ở làn 2, trong khi Singapore, có Joseph Schooling, bơi ở làn 4. Singapore vốn là đương kim vô địch nội dung này. Và họ sớm thể hiện đẳng cấp bằng việc dẫn trước ở lượt đầu tiên.

Nhưng tiếp nối Kim Sơn, Huy Hoàng tăng tốc và vượt lên sau 400 m với cách biệt hơn một giây so với Singapore. Ở 200 m tiếp theo, Quý Phước giúp Việt Nam củng cố lợi thế, dù cạnh tranh với anh ở lượt này là Schooling - nhà vô địch Olympic 2016. Ở lượt thứ tư, với cú nước rút mạnh mẽ, Hưng Nguyên về đích đầu tiên.

Bơi tiếp sức Việt Nam giành HC vàng

Với thời gian 7 phút 16 giây 31, Việt Nam xô đổ kỷ lục cũ 7 phút 17 giây 88. Đây cũng là lần đầu tiê trong lịch sử, Việt Nam giành HC vàng nội dung 4x200m tự do nam. Malaysia giành HC bạc với thành tích 7 phút 19 giây 75, còn Singapore chỉ giành HC đồng với 7 phút 21 giây 49.

Các thành viên tuyển bơi Việt Nam ôm nhau ăn mừng. Ảnh: Ngọc Thành

Trước đó, Việt Nam giành HC vàng nội dung 4x100m tự do nam, do sự cố hai VĐV của Singapore và Malaysia phạm quy. Ở các nội dung cá nhân, Huy Hoàng đã giành hai HC vàng 1.500m tự do và 400m tự do, Hưng Nguyên giành HC vàng 200m bơi ngửa và 400m hỗn hợp, còn Phạm Thanh Bảo giành HC vàng đồng thời phá kỷ lục 100m ếch.

Nhân dịp SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Báo VnExpress tổ chức cuộc thi "Khoảnh khắc SEA Games 31", kéo dài từ 12/5 đến 22/5 với giá trị giải thưởng hấp dẫn. Ảnh tham dự là những tác phẩm xoay quanh chủ đề SEA Games 31. Đó có thể là khoảnh khắc VĐV thăng hoa, vỡ òa trong thi đấu, những màn ăn mừng, cổ vũ của VĐV hay một nhân vật, câu chuyện bên lề truyền cảm hứng... Độc giả có thể gửi bài dự thi tại đây

Thanh Quý