Huy Hoàng tiết lộ chiến thuật phá kỷ lục SEA Games

Bám đối thủ trong đoạn đường đầu và chỉ bứt phá khi sắp về đích, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games nội dung 400m tự do nam.

"Tôi biết bản thân không thể bứt tốc tốt ở những vòng đầu như đối thủ. Nhưng càng về cuối cuộc đua, tôi càng giữ vững phong độ", Huy Hoàng nói sau chiến thắng ở Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình. "Chiến thuật của tôi là không bao giờ đua tranh những đoạn đường đầu. Trong 100 m hay 150 m đầu, mục tiêu của tôi là bám sát đối thủ nhất có thể. Về sau, tôi mới cố gắng bứt phá".

Huy Hoàng ăn mừng sau khi cán đích đầu tiên ở chung kết 400m nam chiều 16/5. Ảnh: Lâm Thỏa.

Ở đường bơi chung kết 400m tự do nam, trong 150 m đầu, Huy Hoàng tuột lại so với VĐV Malaysia Hoe Yean Khiew. Nhưng ở nửa sau cuộc đua, kình ngư Việt Nam bứt lên và về đích với thành tích 3 phút 48 giây 06, nhanh hơn gần 4 giây so với Yean Khiew. Đây là kỷ lục mới của SEA Games, phá kỷ lục cũ 3 phút 49 giây 08 cũng do Huy Hoàng lập năm 2019.

"Nhiều năm rồi, tôi mới có thể phá kỷ lục của bản thân. Đó là niềm vui rất lớn bởi vì tôi đã khao khát làm điều này từ lâu lắm rồi. Trước khi xuống hồ bơi, tôi tự dặn lòng phải đạt mục tiêu này. Thật vui là tôi đã đạt được thông số như mong muốn", kinh ngư quê Quảng Bình nói.

Theo anh, khó khăn lớn nhất nằm ở quá trình chuẩn bị chứ không phải thi đấu. Bởi để đạt thành tích này, Huy Hoàng đã mất không phải một, hai tháng mà là nhiều năm chuẩn bị và quá trình này cũng không suôn sẻ. "Điều này đòi hỏi sự kiên trì nên tôi rất vui khi thành công. Hy vọng, tôi sẽ có thể vươn xa hơn nữa", VĐV 20 tuổi nói thêm.

Huy Hoàng được xem là niềm hy vọng giành HC vàng của Việt Nam tại Asian Games 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, sự kiện vốn dự kiến diễn ra vào tháng 9 đã bị hoãn. Huy Hoàng tỏ ra tiếc nuối vì năm nay anh đạt độ chín muồi về phong độ và cảm thấy bản thân đang có sự chuẩn bị tốt. "Tôi xem SEA Games là bước đệm để hướng tới Asian Games. Vì thế, khi nghe tin sự kiện bị hoãn, tôi rất buồn. Nhưng tôi muốn gác lại điều này để giành nhiều huy chương nhất có thể tại SEA Games", anh nói.

Nguyễn Huy Hoàng giành HC vàng 400m tự do

Nhân dịp SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Báo VnExpress tổ chức cuộc thi "Khoảnh khắc SEA Games 31", kéo dài từ 12/5 đến 22/5 với giá trị giải thưởng hấp dẫn. Ảnh tham dự là những tác phẩm xoay quanh chủ đề SEA Games 31. Đó có thể là khoảnh khắc VĐV thăng hoa, vỡ òa trong thi đấu, những màn ăn mừng, cổ vũ của VĐV hay một nhân vật, câu chuyện bên lề truyền cảm hứng... Độc giả có thể gửi bài dự thi tại đây

Vĩnh San