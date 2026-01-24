Việt Nam lần đầu thắng Hàn Quốc ở cấp U23

Arab SaudiChiến thắng 7-6 trên loạt đá luân lưu không chỉ giúp Việt Nam đoạt giải ba U23 châu Á, mà còn lần đầu quật ngã Hàn Quốc.

Ở loạt sút luân lưu tối 23/1, hai đội bám đuổi gắt gao, thành công cả 6 lượt đầu tiên. Đến lượt thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình chặn được cú đá của Bae Hyun-seo. Không bỏ lỡ thời cơ, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn hoàn thành nhiệm vụ ở cú sút sau đó, mang về chiến thắng cho Việt Nam.

Nguyễn Thái Quốc Cường (phải) áp sát đối thủ trong trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 23/1/2026. Ảnh: AFC

Trước trận này, Việt Nam chưa từng thắng Hàn Quốc ở cấp độ U23 trên mọi đấu trường. Hai đội gặp nhau chín lần, trong đó có sáu trận chính thức và ba giao hữu, với kết quả hòa ba, thua sáu cho Việt Nam. Ngay cả ở những giải đấu gần đây, dù khoảng cách chuyên môn được thu hẹp, Việt Nam vẫn chưa thể phá dớp trước đối thủ Đông Á.

Lịch sử cũng không đứng về phía Việt Nam ở các trận tranh giải ba cấp châu lục. Từ thất bại 2-4 trước Nhật Bản ở U16 châu Á 2000 đến trận thua UAE trên loạt luân lưu tại Asiad 18 năm 2018, Việt Nam luôn lỡ hẹn với vị trí thứ ba. Vì thế, chiến thắng trước Hàn Quốc giúp thầy trò Kim Sang-sik phá hai cái "dớp" cho bóng đá nước nhà.

Trận này, Việt Nam nhập cuộc với nhiều bất lợi về lực lượng. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chấn thương dây chằng, còn Phạm Lý Đức bị treo giò. So với đối thủ có giá trị đội hình cao hơn và chiều sâu lực lượng vượt trội, Việt Nam tiếp tục bị đánh giá thấp hơn.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã chơi kỷ luật, tận dụng tốt các tình huống phản công. Đội dẫn trước trong hiệp một nhờ cú sút của Nguyễn Quốc Việt tung nóc lưới đối thủ, từ đường chuyền của Nguyễn Đình Bắc. Sang hiệp hai, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Chỉ hai phút sau khi Kim Tae-won gỡ hòa, Đình Bắc ghi tuyệt phẩm đá phạt nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam.

VIE - KOR Diễn biến chính trận đấu.

Tuy nhiên, Đình Bắc từ người hùng thành tội đồ khi đạp vào chân đối thủ và phải nhận thẻ đỏ ở phút 86, khiến đội nhà chơi thiếu người. Khi Việt Nam chỉ cách chiến thắng trong hai hiệp chính vài chục giây, Hàn Quốc gỡ hòa 2-2.

Hai hiệp phụ chứng kiến sức ép lớn từ Hàn Quốc, với hàng loạt tình huống nhồi bóng bổng và dứt điểm trong cấm địa. Thủ môn Văn Bình trở thành điểm tựa, giúp Việt Nam đứng vững để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu, nơi anh trở thành người hùng trong trận duy nhất bắt chính tại giải.

Thống kê cho thấy Hàn Quốc vượt trội ở những con số tấn công, như số lần dứt điểm (32-5), dứt điểm cầu môn (12-3), đường chuyền (898-299) và phạt góc (9-0). Dù vậy, đại diện Tây Á cũng phạm lỗi nhiều hơn hẳn, 23 so với 5.

Với HC đồng, Việt Nam trở thành đội thứ sáu châu Á hai lần giành huy chương giải này, sau Nhật Bản, Uzbekistan, Arab Saudi, Hàn Quốc và Iraq. Ngay cả những nền bóng đá mạnh như Qatar, Australia hay Jordan cũng mới một lần đoạt huy chương U23 châu Á. Huy chương đầu tiên của Việt Nam tới năm 2018, khi đội thua Uzbekistan 1-2 ở chung kết.

Xuân Bình