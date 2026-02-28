Việt Nam kêu gọi chấm dứt ngay hành động leo thang ở Trung Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan xung đột ở Trung Đông kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động làm gia tăng căng thẳng.

"Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hôm nay.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay những hành động leo thang căng thẳng, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

"Việt Nam cũng mong muốn các bên tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và những nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới", bà Hằng nói thêm.

Theo cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn hiện tại an toàn. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Công dân Việt Nam đang ở Iran, Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao. + Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Israel: +972.555.025.616, email: giooctv.mofa@gmail.com hoặc +972.508.783.373, email: thuynb.mofa@gmail.com. + Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Iran: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber) + Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com

Ngọc Ánh