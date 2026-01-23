Việt Nam - Hàn Quốc: Trận chiến vì danh dự ở U23 châu Á

Arab SaudiTrận tranh HC đồng hôm nay là cơ hội để Việt Nam và Hàn Quốc chữa lành, sau thất bại ở bán kết U23 châu Á 2026.

* Việt Nam - Hàn Quốc: 22h thứ Sáu 23/1, trên VnExpress.

Tỷ số 0-3 là thất bại nặng nề nhất của Việt Nam trước Trung Quốc ở cấp độ U23, kể từ năm 1999 tại vòng loại Olympic 2000. Đoàn quân của Kim Sang-sik trải qua trận đấu bế tắc nhất từ đầu giải, đánh mất nhịp độ và bộc lộ những sai lầm ở hàng thủ. Đội còn mất hai trụ cột ở hàng thủ là Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (thẻ đỏ).

Nhiều tuyển thủ bật khóc vì lỡ hẹn với chung kết. HLV Kim nhận trách nhiệm khi ứng phó bất thành trước cách chơi của Trung Quốc. Khán giả thất vọng cũng là lẽ thường sau những hưng phấn với mạch thắng 4 trận trước đó. Nhưng thất bại cũng giúp U23 Việt Nam nhìn lại bản thân và vỡ ra nhiều bài học kinh nghiệm, từ cách kiểm soát kiểm xúc đến ứng phó với những biến số như khi mất một mắt xích quan trọng.

Cầu thủ Việt Nam (áo đỏ) thất vọng sau khi thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Hàn Quốc cũng trải qua tình cảnh tương tự, khi thua Nhật Bản 0-1. Lịch sử và chính trị đã tạo nên tâm thế kình địch giữa hai nền thể thao. Nó được mô tả thông qua lời của trung vệ Lee Hyun-yong, rằng "Hàn Quốc không muốn thua Nhật Bản, dù chỉ trong trò oẳn tù tì". Nhưng trong màn đọ sức ngày 20/1, đội tốt hơn đã thắng.

Người Hàn Quốc thất vọng khi đội U23 nhà thua Nhật Bản - đội chỉ dùng lứa U21. Trong khi đối thủ chuẩn bị cho Olympic 2028, Hàn Quốc vẫn giữ lợi ích truyền thống là giúp cầu thủ được miễn nghĩa vụ quân sự nếu vô địch châu Á. "Hàn Quốc lựa chọn lợi ích trước mắt thay vì hướng đến sự cạnh tranh lâu dài", bài viết trên Sports Chosun có đoạn. "Bóng đá Hàn Quốc đang tụt hậu so với Nhật Bản ở cả hiện tại và tương lai".

Những diễn biến ấy ở bán kết khiến Việt Nam và Hàn Quốc đều có chung quyết tâm chiến thắng ở trận tranh HC đồng hôm nay. Khi giấc mộng vô địch tan vỡ, đây là cơ hội cuối để hai tập thể nguôi ngoai nỗi đau thất bại và gỡ lại thể diện. Trận chiến này cũng là dịp để HLV Kim Sang-sik chứng minh năng lực trước đội tuyển quê nhà, sau khi không thể cùng nhau thực hiện lời hứa vào chung kết.

Việt Nam (áo đỏ) thua Hàn Quốc 0-1 ở giải giao hữu U23 Panda Cup ở Trung Quốc vào tháng 11/2025. Ảnh: CFA

Trận tranh giải ba còn là dịp để nhà cầm quân sinh năm 1976 chứng tỏ khả năng khôi phục tinh thần cho các học trò. Ông muốn họ tiếp tục thể hiện quyết tâm cao độ trước một đối thủ mạnh, và chứng minh cho những đánh giá về sự tiến bộ là có cơ sở. "Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và cống hiến hết sức mình trước Hàn Quốc", HLV Kim cho hay.

Trong khi đó, HLV Lee Min-sung chỉ ra rằng Hàn Quốc chưa tìm được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời thiếu ý tưởng tấn công. Hàn Quốc kiểm soát bóng cao nhất trong 4 đội vào bán kết, nhưng số cú sút chỉ đứng thứ sáu toàn giải, với tỷ lệ chuyển hóa thành bàn là 12,5%.

Trước Việt Nam, Hàn Quốc luôn ở thế cửa trên nhờ lối chơi giàu sức mạnh và tốc độ. Đây tiếp tục là bài kiểm tra đầy khó khăn với Khuất Văn Khang và các đồng đội, đặc biệt ở thể lực.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam từng thua Hàn Quốc 1-2 năm 2018 và hòa 1-1 năm 2022 ở vòng bảng. Trong năm 2025, hai đội từng chạm trán nhau ở giải giao hữu U23 Panda Cup tại Trung Quốc, với tỷ số 1-1 và 1-0 nghiêng về Hàn Quốc.

Đây là lần đầu Việt Nam thi đấu trận tranh giải ba. Trong khi đó, Hàn Quốc có lần thứ ba, sau khi thua Jordan 2-3 ở loạt luân lưu năm 2013 và thua Qatar 0-1 năm 2018.

Hiếu Lương