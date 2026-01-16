Việt Nam được dự đoán thắng trắng UAE ở tứ kết U23 châu Á

Nhiều trang thể thao quốc tế nhận định Việt Nam sẽ thắng UAE ngay trong hai hiệp chính trận tứ kết U23 châu Á 2026 tối nay.

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

Việt Nam chưa từng thắng trong 90 phút khi gặp UAE ở cấp U23. Trong hai trận gần nhất, đều là giao hữu, đại diện Tây Á cũng lần lượt thắng 3-0 năm 2022 và 4-0 năm 2023. Tuy nhiên, trang thể thao Indonesia Tribun News dự đoán thầy trò Kim Sang-sik ở cửa trên, dựa vào phong độ và màn trình diễn ở vòng bảng, nơi Việt Nam toàn thắng ba trận trước Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Arab Saudi.

Đội trưởng Khuất Văn Khang có bóng trong trận Việt Nam thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

"UAE có thể tạo ra bất ngờ, nhưng rất khó xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt của Việt Nam", bài có đoạn. "Đại diện Đông Nam Á sẽ thắng với cách biệt không quá lớn, dự kiến là 2-0".

Tỷ số 2-0 cũng là dự đoán của trang Football Predictions AI, có lượng truy cập chủ yếu từ Thái Lan. "Khó có khả năng hai đội cùng ghi được bàn thắng", trang này nhận định. "Việt Nam sẽ thắng với cách biệt hai bàn".

Báo Indonesia Lintas Gunungkidul thì đánh giá hai đại diện hai trường phái bóng đá đối lập. "Sức mạnh chính của Việt Nam nằm ở tinh thần đồng đội và hàng phòng ngự kỷ luật cao, khi mới để thủng lưới một bàn", báo viết. "Hàng công của họ cũng rất hiệu quả, khi tận dụng được những cơ hội nhỏ nhất. Còn UAE có ưu thế thể lực và tốc độ của các cá nhân, đặc biệt là những tiền vệ cánh".

Tờ báo này nhận định Việt Nam sẽ nhập cuộc chậm, chờ thời cơ phản công. Còn UAE sẽ muốn đánh phủ đầu để ghi bàn trước. "Chìa khóa trận đấu là đội nào sẽ ghi bàn trước", báo viết thêm. "Nếu đó là Việt Nam, họ sẽ càng khó bị đánh bại. Nhưng nếu UAE dẫn trước, Việt Nam sẽ gặp rắc rối lớn. Dự kiến hai đội sẽ hòa sau hai hiệp chính, và ưu thế sẽ nghiêng về đoàn quân Kim".

Trang truyền thông nổi tiếng Trung Quốc 163 cũng có bài nhận định trận đấu, đánh giá Việt Nam có lối chơi "nhỏ gọn, nhanh nhẹn và linh hoạt", với hệ thống 5-4-1. Họ chỉ ra những thống kê tốt của Việt Nam như tỷ lệ giữ bóng trung bình 56%, tỷ lệ chuyền sệt chính xác trên 83%. Trong khi, UAE được cho là sở hữu lối chơi giống Barca, với hệ thống 4-3-3 và lối đá nhỏ, ngắn, sệt.

Trang này dự đoán Việt Nam có khả năng bất bại cao hơn, nhưng trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng. Vì thế, tỷ số sẽ chỉ khoảng 1-0, 1-1 hoặc 2-1. "Mấu chốt trận đấu nằm ở việc Việt Nam có tận dụng được điểm yếu thủ môn UAE hay không, và đại diện Tây Á có giải quyết được vấn đề hàng thủ không", bài có đoạn.

Báo Trung Quốc Sohu cũng nhận định tỷ số tương tự, 1-1 hoặc 1-0 cho Việt Nam. Họ cũng tin tưởng thầy trò Kim sẽ đi tiếp, ngay cả khi phải đá hiệp phụ. "Nếu phải đá hiệp phụ, Việt Nam có nhiều cơ hội thắng hơn nhờ sức bền tốt và lối chơi kỷ luật", báo viết.

Trang Tips của Ukraine cũng dự đoán trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng, vì lối chơi của Việt Nam thiên về phòng ngự. Tuy nhiên, đoàn quân Kim được đánh giá cao về phong độ, với ba trận toàn thắng. Trong khi, UAE bị đánh giá thấp vì lối chơi bất ổn và hàng thủ mắc nhiều sai lầm. Vì thế, trang này dự đoán đại diện Đông Nam Á thắng sát nút.

Trang dữ liệu thể thao toàn cầu AZ Score thì thiên về chiến thắng tối thiểu cho Việt Nam trong 90 phút. Dù vậy xác suất thắng của đoàn quân Kim là 37%, không cao hơn quá nhiều so với khả năng hòa (32%) và thua (31%).

Một vấn đề với Việt Nam là đã có 7 cầu thủ nhận một thẻ vàng ở vòng bảng, là Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Võ Anh Quân, Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương và Đình Bắc. Cầu thủ nào trong nhóm này nhận thêm một thẻ vàng ở trận tứ kết với UAE, sẽ bị treo giò ở bán kết, nếu đội đi tiếp.

Hoàng An tổng hợp